58-mm-Siebträger aus Edelstahl für Espresso wie vom Barista

Genieße aromatischen Kaffee und Crema, die durch den professionellen 58-mm-Siebträger aus Edelstahl und die ein- und doppelwandigen Siebeinsätze direkt in deine Tasse gelangen. Mit dieser Siebträgergröße kannst du einen schönen goldbraunen Espresso mit aromatischer, schaumiger Crema zubereiten. Gleichzeitig sorgt dies für eine gleichmäßigere Extraktion des Kaffeepucks durch eine bessere Verteilung des Wassers. Außerdem bietet er Platz für eine größere Menge Kaffeepulver für ein reichhaltigeres und kräftigeres Brühergebnis.