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  • Ihre Barista-Kreation. Mit Unterstützung.
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Philips Barista BrewHalbautomatische Espressomaschine

PSA3218/01

Ihre Barista-Kreation. Mit Unterstützung.
Genießen Sie das reichhaltige Aroma von frisch zubereitetem Espresso. Entdecken Sie tolle, selbstkreierte Kaffeegetränke mit der Philips Barista Brew Espressomaschine, mit der echte Kaffeeliebhaber mit jeder Tasse kontinuierlich ihre Fähigkeiten verbessern.
Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie jede zubereitete Tasse Kaffee mit intuitiver Führung

Ihre Barista-Kreation. Mit Unterstützung.

  • 250-g-Bohnenbehälter

  • 58-mm-Siebträger aus Edelstahl

  • Kalibrierter Premium-Tamper

  • Americano-Taste

  • 450-ml-Milchkanne für perfekte Temperatur

250-g-Bohnenbehälter mit Aromaversiegelung

250-g-Bohnenbehälter mit Aromaversiegelung

Tauchen Sie mit dem 250-g-Bohnenbehälter, der das Aroma bewahrt, in eine Welt der Kaffeevielfalt ein. Verbessern Sie Ihr Kaffeeerlebnis und stellen Sie sicher, dass jede Zubereitung ihr reiches Aroma bewahrt.

58-mm-Siebträger aus Edelstahl für Espresso wie vom Barista

58-mm-Siebträger aus Edelstahl für Espresso wie vom Barista

Genieße aromatischen Kaffee und Crema, die durch den professionellen 58-mm-Siebträger aus Edelstahl und die ein- und doppelwandigen Siebeinsätze direkt in deine Tasse gelangen. Mit dieser Siebträgergröße kannst du einen schönen goldbraunen Espresso mit aromatischer, schaumiger Crema zubereiten. Gleichzeitig sorgt dies für eine gleichmäßigere Extraktion des Kaffeepucks durch eine bessere Verteilung des Wassers. Außerdem bietet er Platz für eine größere Menge Kaffeepulver für ein reichhaltigeres und kräftigeres Brühergebnis.

Hochwertiger kalibrierter Tamper für gleichmäßiges Kaffeepulver

Hochwertiger kalibrierter Tamper für gleichmäßiges Kaffeepulver

Tampe deine gemahlenen Kaffeebohnen mühelos mit dem kalibrierten Edelstahltamper mit Flachkopf, der für den richtigen Tamperdruck und eine ausgewogene, gleichmäßig nivellierte Tamperoberfläche sorgt. Verbessere dein Kaffeeerlebnis mit Präzision und Leichtigkeit.

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