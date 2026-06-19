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PSA3218/01
250-g-Bohnenbehälter
58-mm-Siebträger aus Edelstahl
Kalibrierter Premium-Tamper
Americano-Taste
450-ml-Milchkanne für perfekte Temperatur
Tauchen Sie mit dem 250-g-Bohnenbehälter, der das Aroma bewahrt, in eine Welt der Kaffeevielfalt ein. Verbessern Sie Ihr Kaffeeerlebnis und stellen Sie sicher, dass jede Zubereitung ihr reiches Aroma bewahrt.
Genieße aromatischen Kaffee und Crema, die durch den professionellen 58-mm-Siebträger aus Edelstahl und die ein- und doppelwandigen Siebeinsätze direkt in deine Tasse gelangen. Mit dieser Siebträgergröße kannst du einen schönen goldbraunen Espresso mit aromatischer, schaumiger Crema zubereiten. Gleichzeitig sorgt dies für eine gleichmäßigere Extraktion des Kaffeepucks durch eine bessere Verteilung des Wassers. Außerdem bietet er Platz für eine größere Menge Kaffeepulver für ein reichhaltigeres und kräftigeres Brühergebnis.
Tampe deine gemahlenen Kaffeebohnen mühelos mit dem kalibrierten Edelstahltamper mit Flachkopf, der für den richtigen Tamperdruck und eine ausgewogene, gleichmäßig nivellierte Tamperoberfläche sorgt. Verbessere dein Kaffeeerlebnis mit Präzision und Leichtigkeit.
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