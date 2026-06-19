ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Für besseren Cappuccino
  • Für besseren Cappuccino
  • Für besseren Cappuccino
  • Für besseren Cappuccino

Beutel mit Reiniger für den Milchkreislauf

CA6705/10

Für besseren Cappuccino
Mit dem Reiniger für den Milchkreislauf kannst du Milchrückstände aus deinem Kaffeevollautomaten oder Milchaufschäumer entfernen. Verwende ausschließlich den Reiniger für den Milchkreislauf von Philips, um die maximale Lebensdauer und Sicherheit deiner Philips und Saeco Geräte sicherzustellen.
Alle Vorteile anzeigen
Kompatible Produkte
GranAroma

GranAroma
Kaffeevollautomat

SM6580/00

GranAroma

GranAroma
Kaffeevollautomat

SM6585/00

Philips Barista Brew

Philips Barista Brew
Halbautomatische Espressomaschine

PSA3218/01

Series 2300

Series 2300
Kaffeevollautomat

EP2336/40

Series 3300

Series 3300
Kaffeevollautomat

EP3347/90

Xelsis Suprema

Xelsis Suprema
Kaffeevollautomat

SM8889/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Kaffeevollautomat

SM6680/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Kaffeevollautomat

SM6685/00

Xelsis Suprema

Xelsis Suprema
Kaffeevollautomat

SM8885/00

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Kaffeevollautomat

SM8785/00

Hält den Milchkreislauf hygienisch und sauber

Für besseren Cappuccino

  • Identisch mit CA6705/60

  • 6 Verwendungen – monatlich verwenden

  • Verlängerte Lebensdauer der Maschine

  • Für besseren Kaffeegeschmack

Verbessere den Geschmack deiner Kaffeespezialität

Verbessere den Geschmack deiner Kaffeespezialität

Dank des Reinigers für den Milchkreislauf kannst du Milchrückstände, die sich negativ auf den Milchgeschmack auswirken könnten, effektiv entfernen.

Schützt den Milchkreislauf vor Verstopfung durch Milchrückstände

Schützt den Milchkreislauf vor Verstopfung durch Milchrückstände

Schützt den Milchkreislauf vor Verstopfung durch Milchrückstände

Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer des Milchaufschäumers

Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer des Milchaufschäumers

Eine regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer aller Teile des Milchaufschäumers.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.