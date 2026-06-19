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CA6705/10
SM6580/00
SM6585/00
PSA3218/01
EP2336/40
EP3347/90
SM8889/00
SM6680/00
SM6685/00
SM8885/00
SM8785/00
Identisch mit CA6705/60
6 Verwendungen – monatlich verwenden
Verlängerte Lebensdauer der Maschine
Für besseren Kaffeegeschmack
Dank des Reinigers für den Milchkreislauf kannst du Milchrückstände, die sich negativ auf den Milchgeschmack auswirken könnten, effektiv entfernen.
Schützt den Milchkreislauf vor Verstopfung durch Milchrückstände
Eine regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer aller Teile des Milchaufschäumers.
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