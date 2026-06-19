Für besseren Cappuccino

Mit dem Reiniger für den Milchkreislauf kannst du Milchrückstände aus deinem Kaffeevollautomaten oder Milchaufschäumer entfernen. Verwende ausschließlich den Reiniger für den Milchkreislauf von Philips, um die maximale Lebensdauer und Sicherheit deiner Philips und Saeco Geräte sicherzustellen.