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Eingestellt

Shaver series 3000Elektrischer Trockenrasierer

PT727/16

4.1
| (1249) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
ComfortCut
PowerTouch bringt Power in Ihren Morgen. Er ist jetzt aufgeladen länger betriebsbereit, verfügt über vollständig abwaschbare Scherköpfe und ComfortCut-Klingen, die für eine angenehme Rasur sorgen. Mit PowerTouch erledigen Sie Ihre morgendliche Routine im Nu.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Angenehme und schnelle Rasur

ComfortCut

  • Flexible ComfortCut-Scherköpfe

  • 45 Min. Akkubetrieb/8 Std. Ladezeit

ComfortCut-Klingen gleiten sanft und effektiv über die Haut.

ComfortCut-Klingen gleiten sanft und effektiv über die Haut.

Die ComfortCut-Klingen gleiten dank ihrer abgerundeten Kanten sanft über die Haut – für eine gründliche und angenehme Rasur.

Flex & Float – passt sich ideal den Gesichts- und Halskonturen an

Flex & Float – passt sich ideal den Gesichts- und Halskonturen an

Passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an.

Mehr als 45 Rasierminuten, 8 Stunden Ladezeit

Mehr als 45 Rasierminuten, 8 Stunden Ladezeit

Dank des leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus sind mehr Rasuren pro Ladevorgang möglich: Sie haben mehr als 45 Minuten Laufzeit nach einer Ladezeit von 8 Stunden. Das entspricht ca. 15 Rasuren. Mit einer Schnellladung von nur 3 Minuten können Sie sich einmal rasieren.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.1

von 5

1249

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

06/03/2020

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Philips Shaver forever !

Ich hatte schon immer einen Philips Shaver. Ich nahm ein Mal eine andere Marke, aber diesen Wechsel bereute ich sofort und bin dann wieder zu Philips Shaver zurückgekehrt. Ich lasse nur noch Phillips Shaver an meine Haut und sie dankt es mir. Fazit: Philips Shaver forever!

Vorteile

Philips Shaver forever!

Nachteile

Leider gibt es keine (Schutz-)Hülle mehr.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3510/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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27/11/2019

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Top Preis/Leistung

Er macht was wir erwartet: er rasiert gut! Etwas klobig, aber toller Preis und top Leistung. Ideal als Einstiegsrasierer oder für Budget-orientierte Personen.

Vorteile

Preis

Nachteile

Klobig

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29/07/2019

Suisse

Suisse

Einfach gut und zuverlässig

Ich verwende schon seit Jahren dieses Produkt und kann es nur weiter empfehlen.

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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 PT739/18 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 