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Eingestellt

Shaver series 5000 PowerTouchElektrischer Trockenrasierer

PT920/21

4.1
| (433) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
TripleTrack
Dieser Philips PowerTouch Pro Rasierer bringt Power in Ihren Morgen. PowerTouch ist jetzt länger betriebsbereit, vollständig abwaschbar, verfügt über die bewährte Rasierleistung durch Triple Track und sorgt so für Schnelligkeit bei Ihrer morgendlichen Routine.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Mit jedem Zug 50 % mehr rasieren

TripleTrack

  • TripleTrack-Scherköpfe

  • Bewegliche Scherköpfe

Über 60 Minuten kabellose Rasur, Ladezeit 1 Stunde

Über 60 Minuten kabellose Rasur, Ladezeit 1 Stunde

Über 60 Minuten kabellose Leistung für 21 Rasiervorgänge. Voll aufgeladen in 1 Stunde, damit Ihr Rasierer jederzeit einsatzbereit ist

Super Lift & Cut-System für eine angenehm gründliche Rasur

Super Lift & Cut-System für eine angenehm gründliche Rasur

Das in unseren Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur unter der Hautoberfläche ab

Dynamische Konturenanpassung passt sich an die Konturen Ihres Gesichts und Halses an

Dynamische Konturenanpassung passt sich an die Konturen Ihres Gesichts und Halses an

Der Rasierer passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.1

von 5

433

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

12/05/2021

Suisse

Suisse

PRODUKT ZUVERLAESSIG

Geeignet für mein Gesicht. Narrensicher. Preislich günstig.

Vorteile

waschbar

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

31/12/2019

Suisse

Suisse

Starkes Gerät

Nach 10 Jahren läuft der Rasierer immer noch gut. Zwar ein wenig langsam, aber sehr gründlich bringt er eine Rasur zustande

Vorteile

Gründliche Rasur

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

09/11/2013

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften

Ich kann diesen Rasierer bestens und mit Nachdruck weiter empfehlen: - Top Rasur - angenehmes Empfinden auf der Haut - leicht zu reinigen Top: - eine Akkuladung reicht für ca. 40 Minuten oder anders ausgedrückt für 8 bis 10 Rasuren.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 