Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Zurück zur Routine
20% Rabatt mit Code* B2R20
Eingestellt
TripleTrack-Scherköpfe
Bewegliche Scherköpfe
Über 60 Minuten kabellose Leistung für 21 Rasiervorgänge. Voll aufgeladen in 1 Stunde, damit Ihr Rasierer jederzeit einsatzbereit ist
Das in unseren Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur unter der Hautoberfläche ab
Der Rasierer passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an.
4.1
von 5
433
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
LEO-ONE
12/05/2021
Suisse
PRODUKT ZUVERLAESSIG
Geeignet für mein Gesicht. Narrensicher. Preislich günstig.
Vorteile
waschbar
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Pacedidio8
31/12/2019
Suisse
Starkes Gerät
Nach 10 Jahren läuft der Rasierer immer noch gut. Zwar ein wenig langsam, aber sehr gründlich bringt er eine Rasur zustande
Vorteile
Gründliche Rasur
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
hado51
09/11/2013
Suisse
Verifizierter Käufer
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften
Ich kann diesen Rasierer bestens und mit Nachdruck weiter empfehlen: - Top Rasur - angenehmes Empfinden auf der Haut - leicht zu reinigen Top: - eine Akkuladung reicht für ca. 40 Minuten oder anders ausgedrückt für 8 bis 10 Rasuren.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.