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Arrêté
Lames TripleTrack
Têtes pivotantes
Plus de 60 minutes d'autonomie pour 21 rasages. Charge complète en 1 heure pour un appareil toujours prêt à l'emploi
Le système à double lame de notre rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près, pour un rasage impeccable
Le rasoir s'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage de très près
4.1
sur 6
433
Avis
87%
recommandent ce produit
Vincentini208
29/12/2021
France
Super rasoir
Grâce au site Homme Privé, j'ai pu retrouver ce modèle que je recherche depuis quelques mois pour remplacer mon ancien rasoir dont la batterie est HS !
Avantages
Très bon résultat
Contre
N'est plus disponible en magasin
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Dry electric shaver
titou15
13/01/2016
France
excellent pour ma barbe
c'est le premier rasoir électrique qui me rase aussi bien que le rasoir mécanique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 PowerTouch PT920/22 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 PowerTouch PT920/22 Rasoir électrique à sec
Giorgio1
24/04/2013
France
Joli, agréable d'utilisation, très efficace et silencieux
Rasoir silenciencieux et rasant de très près. Permets d'effectuer beaucoup de rasages avant recharge. Facile à nettoyer, faible encombrement, très silencieux.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Dry electric shaver
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.