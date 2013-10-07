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Eingestellt
Bewegliche TripleTrack-Scherköpfe
60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Ausklappbarer Trimmer
Jet Clean System
Die TripleTrack-Scherköpfe mit drei Klingenkränzen bedecken eine um 50 % größere Rasurfläche. Dank der DualPrecision Schlitze und Löcher können Sie sowohl lange Haare als auch Stoppeln bequem rasieren.
Scherköpfe sind beweglich und liegen eng an der Haut an, während das bewegliche Gelenk zusätzliche Beweglichkeit verleiht. All dies sorgt für eine gründliche, schnelle und komfortable Rasur.
Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.
4.3
von 5
104
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Aisha
07/10/2013
Suisse
Ich bin mit dem Produkt sehr zufrieden
Es ist das dritte mal, dass ich mir einen Rasierapparat von Phillips gekauft habe! Das allein sagt schon alles! Darüber hinaus bin ich auch bei dem letzten Einkauf wieder beindruckt gewesen, wie das Produkt sowohl hinsichtlich Funktionalität als auch Design weiterentwickelt wurde.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT927/18 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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wolfie
10/06/2017
Deutschland
großartig
ich hatte schon mehrere philipsrasierer und war sehr zufrieden. dieser übertrifft sie allesamt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT927/21 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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jokwi
12/02/2014
Deutschland
Tolles Gerät! Hautfreundlich trotz perfekter Rasur!
Bediener- und hautfreundlich, zuverlässsig, preis-wert!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT927/21 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.