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Arrêté
Têtes pivotantes TripleTrack
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse rétractable
Système Jet Clean
Avec leurs 3 anneaux, les têtes TripleTrack offrent 50 % de surface de rasage en plus. Les fentes et trous DualPrecision vous permettent de raser poils longs et courts sans peine.
Les têtes sont flexibles afin de rester en contact permanent avec votre peau, et pivotent pour une plus grande liberté de mouvement. Pour un rasage de près rapide et confortable.
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts.
4.3
sur 6
104
Avis
90%
recommandent ce produit
Titi93
25/12/2015
France
Acheteur vérifié
ce produit possède de grandes qualités
je n'ai rien à redire sur ce produit, c'est vraiment un très bon rasoir, que je recommanderais, a mes amis, ma famille etc...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 PowerTouch PT927/21 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
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jipityt
25/12/2015
France
Acheteur vérifié
ce produit possède de grandes qualités
je n'ai rien à redire sur ce produit, c'est vraiment un très bon rasoir, que je recommanderais, a mes amis, ma famille etc...
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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spatchis
13/08/2015
France
un rasoir très performant idéale pour les peaux delicates
Très pratique très rapide n abîme pas la peau moi qui a la peau très fragile je vous le dit!!! facile a transporter facile a nettoyer Vraiment très bien!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 PowerTouch PT927/21 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 PowerTouch PT927/21 Dry electric shaver
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.