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Eingestellt
4 in 1 Multitrim-Set
Dieses professionelle Multigroom-Set von Philips mit Haar-, Bart-, Nasenhaar- und Ohrhaartrimmer ist das optimale Styling-Gerät für den richtigen Look, für jede Gelegenheit
Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
4 in 1
Der Konturenkamm passt sich Ihren Konturen perfekt an – für schnelle und komfortable Ergebnisse.
Revolutionäre, selbstschärfende Klingen in Wellenform sorgen für präzise und gleichmäßige Ergebnisse.
Wählen und fixieren Sie Ihre gewünschte Längeneinstellung.
4.9
von 5
7
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Taktsig
23/06/2022
Ελλάδα
Εξαιρετικό προϊόν!
Το έχω από το 2008. Είχα αγοράσει και ένα δεύτερο, δώρο για τον πατέρα μου. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αξιοπιστία του, πέραν του ότι είναι πολύ πρακτικό. Κάποια στιγμή μετά από λίγα χρόνια, άλλαξα την μπαταρία του με μεγαλύτερης σε mA χωρητικότητας (θέλει κάποιες βασικές γνώσεις το εγχείρημα). Το μόνο που πρέπει κανείς να προσέχει, είναι το εξάρτημα ρύθμισης πάχους κοπής, το οποίο θέλει καλή μεταχείριση στο βάλε-βγάλε και καθαρισμό του προκειμένου να μην σπάσουν τα "χτενάκια" οδηγοί.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης verfasst
Datum der Verwendung 2020-06-23
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης verfasst
Datum der Verwendung 2020-06-23
morganfan
19/11/2020
Ελλάδα
Εξαιρετικο προιον το εχω 10 χρονια
η αντοχη και η αξιοπιστια απεδειχθειο. 10 χρονια και συνεχιζω
Vorteile
αντοχη
Nachteile
μικρη μπαταρια μεγαλη διαρκεια φορτισης
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης verfasst
Datum der Verwendung 2018-11-18
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης verfasst
Datum der Verwendung 2018-11-18
Pete75
01/02/2014
United Kingdom
Best beard trimmer ever
I used the Grooming kit GG3020 for the last 6 years and really loved it. Not only trimmed my beard but also the head and sometimes the body. Charging time was quite good and used for a long time before recharded it. Now after all this years well it's not working so good so I 'm might replace it with the same if I find it in store.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit verfasst