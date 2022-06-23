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Arrêté

Multigroom series 3000Kit tondeuse multistyles

QG3020/10

4.9

| (7) Avis | 100% recommandent ce produit

Kit tondeuse multistyles 4 en 1

Cette tondeuse multistyles professionnelle Philips avec tondeuse visage, barbe, nez et oreilles est l'outil idéal pour créer des styles pour toutes les occasions.

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Créez votre propre look

Kit tondeuse multistyles 4 en 1

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Sabot suivi des contours pour une utilisation confortable et rapide

Sabot suivi des contours pour une utilisation confortable et rapide

Le sabot suivi des contours suit automatiquement vos courbes pour des résultats rapides et un plus grand confort d'utilisation.

Lames auto-affûtées dentelées, pour des résultats impeccables

Lames auto-affûtées dentelées, pour des résultats impeccables

Les lames révolutionnaires, dentelées et auto-affûtées, permettent une coupe précise et uniforme.

9 hauteurs de coupe, de 1 à 18 mm

Sélectionnez et verrouillez la hauteur de coupe souhaitée parmi un large choix.

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4.9

sur 6

7

Avis

100%

recommandent ce produit

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23/06/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό προϊόν!

Το έχω από το 2008. Είχα αγοράσει και ένα δεύτερο, δώρο για τον πατέρα μου. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αξιοπιστία του, πέραν του ότι είναι πολύ πρακτικό. Κάποια στιγμή μετά από λίγα χρόνια, άλλαξα την μπαταρία του με μεγαλύτερης σε mA χωρητικότητας (θέλει κάποιες βασικές γνώσεις το εγχείρημα). Το μόνο που πρέπει κανείς να προσέχει, είναι το εξάρτημα ρύθμισης πάχους κοπής, το οποίο θέλει καλή μεταχείριση στο βάλε-βγάλε και καθαρισμό του προκειμένου να μην σπάσουν τα "χτενάκια" οδηγοί.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης

Date d'utilisation 2020-06-23

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης

Date d'utilisation 2020-06-23

19/11/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικο προιον το εχω 10 χρονια

η αντοχη και η αξιοπιστια απεδειχθειο. 10 χρονια και συνεχιζω

Avantages

αντοχη

Contre

μικρη μπαταρια μεγαλη διαρκεια φορτισης

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Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης

Date d'utilisation 2018-11-18

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης

Date d'utilisation 2018-11-18

01/02/2014

United Kingdom

United Kingdom

Best beard trimmer ever

I used the Grooming kit GG3020 for the last 6 years and really loved it. Not only trimmed my beard but also the head and sometimes the body. Charging time was quite good and used for a long time before recharded it. Now after all this years well it's not working so good so I 'm might replace it with the same if I find it in store.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit

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