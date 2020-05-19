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Eingestellt

Multigroom series 3000Multitrim-Set

QG3080/10

4.8

| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

7 in 1 Multitrim-Set

Dieses professionelle Multigroom-Set QG3080 von Philips mit Haar-, Bart-, Nasen- und Ohrtrimmer ist das optimale Styling-Gerät für den richtigen Look, für jede Gelegenheit.

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Der richtige Look für jede Gelegenheit

7 in 1 Multitrim-Set

  • 7 in 1

Konturenkamm für Schnelligkeit und Komfort

Konturenkamm für Schnelligkeit und Komfort

Der Konturenkamm passt sich Ihren Konturen perfekt an – für schnelle und komfortable Ergebnisse.

Selbstschärfende SteelWave Klingen für präzise Ergebnisse

Selbstschärfende SteelWave Klingen für präzise Ergebnisse

Revolutionäre, selbstschärfende Klingen in Wellenform sorgen für präzise und gleichmäßige Ergebnisse.

9 verfügbare Längeneinstellungen für Längen zwischen 1 und 18 mm

Wählen und fixieren Sie Ihre gewünschte Längeneinstellung.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.8

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

19/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Excellent multi use tool

So we’re in lockdown and you can’t get to a Hairdressers? This multi attachment grooming tool is your answer to those bad hair/bad beard days. It’s easy to use, easy to to control and simple to clean.

Vorteile

Lots of easy to fit attachments to help you to self groom.

Nachteile

None

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QG3080 Grooming kit verfasst

Datum der Verwendung 2019-04-19

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QG3080 Grooming kit verfasst

Datum der Verwendung 2019-04-19

27/11/2016

Italia

Italia

semplice utilizzo

semplice da utilizzare, solido e di qualità, funzionale, multiuso

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale verfasst

29/10/2016

España

España

Verifizierter Käufer

excelente

excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit verfasst

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