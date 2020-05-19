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Arrêté

Multigroom series 3000Kit tondeuse multistyles

QG3080/10

4.8

| (4) Avis | 100% recommandent ce produit

Tondeuse multistyles 7 en 1

Ce kit tondeuse multistyles professionnel Philips QG3080 avec tondeuse tête, barbe, nez et oreilles est l'outil idéal pour créer des styles pour toutes les occasions.

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Créez votre propre look

Tondeuse multistyles 7 en 1

  • 7 en 1

Sabot suivi des contours pour une utilisation confortable et rapide

Sabot suivi des contours pour une utilisation confortable et rapide

Le sabot suivi des contours suit automatiquement vos courbes pour des résultats rapides et un plus grand confort d'utilisation.

Lames auto-affûtées dentelées, pour des résultats impeccables

Lames auto-affûtées dentelées, pour des résultats impeccables

Les lames révolutionnaires, dentelées et auto-affûtées, permettent une coupe précise et uniforme.

9 hauteurs de coupe, de 1 à 18 mm

Sélectionnez et verrouillez la hauteur de coupe souhaitée parmi un large choix.

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4.8

sur 6

4

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

19/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Excellent multi use tool

So we’re in lockdown and you can’t get to a Hairdressers? This multi attachment grooming tool is your answer to those bad hair/bad beard days. It’s easy to use, easy to to control and simple to clean.

Avantages

Lots of easy to fit attachments to help you to self groom.

Contre

None

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour QG3080 Grooming kit

Date d'utilisation 2019-04-19

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour QG3080 Grooming kit

Date d'utilisation 2019-04-19

27/11/2016

Italia

Italia

semplice utilizzo

semplice da utilizzare, solido e di qualità, funzionale, multiuso

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale

29/10/2016

España

España

Acheteur vérifié

excelente

excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit

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