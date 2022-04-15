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Tondeuses à barbe et multistyles
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Multigroom series 3000 Kit tondeuse multistyles
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Pourquoi y a-t-il de la graisse blanche à l'intérieur de ma tondeuse multistyle/tondeuse à barbe/tondeuse à cheveux Philips ?
Spray nettoyant pour têtes de rasage
ShaversBrosse nettoyante
Ma tondeuse Philips ne se charge pas
La batterie de ma tondeuse Philips se décharge rapidement
La coupe de ma tondeuse Philips est inégale
Ma peau est irritée après avoir utilisé ma tondeuse Philips
Ma tondeuse Philips ne fonctionne pas
Ma tondeuse Philips émet un bruit inhabituel
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