Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
QG3190/00
Überragende Sichtbarkeit, maximale Präzision
Dank der revolutionären MicroBlade-Technologie dieses Philips Multitrim-Sets können Sie jeden beliebigen Haarstil mit absoluter Präzision und ohne unerwünschte Haare kreieren.
Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
Pro
9 in 1
Wasserfest
100 % wasserdicht für eine einfache Verwendung und Reinigung
Dank der revolutionären MicroBlade-Technologie können Sie jeden beliebigen Haarstil mit absoluter Präzision kreieren.
Die gehärteten, selbstschärfenden Inox-Stahlklingen sind schärfer als Titan*.
3.0
von 5
33
Bewertungen
Lumenpra
05/01/2020
España
Verifizierter Käufer
Muy buen cortador y fácil de utilizar
De fácil uso, múltiples accesorios, rápido y cómodo
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit verfasst
Datum der Verwendung 2018-12-05
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit verfasst
Datum der Verwendung 2018-12-05
nespolina
24/05/2012
Italia
Ottimo apparecchio, funzionale e comodo
Posseggo il rasoio da circa 3 anni e devo dire che non mi ha mai dato noie. Facile nel suo utilizzo, perfetto nel suo funzionamento ed infine devo elogiare la casa produttrice per la semplicità con la quale è stato possibile reperire delle parti di ricambio usurate. Sicuramente un prodotto da consigliare.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale verfasst
beertjepooh
18/10/2011
Nederland
keigoed!
Ben er heel tevreden mee, gebruik m wel bijna iedere maand om het haar van mijn man te scheren.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3190/00 Verzorgingsset verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3190/00 Verzorgingsset verfasst