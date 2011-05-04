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Arrêté

Multigroom series 3000Tondeuse multistyles

QG3190/00

3

| (33) Avis

Visibilité supérieure, précision maximale

D'une précision inégalée, la technologie MicroBlade révolutionnaire de cette tondeuse multistyles Philips vous permet de créer exactement le look dont vous rêvez.

Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Visibilité supérieure, précision maximale

  • Pro

  • 9 en 1

  • Waterproof

100 % étanche pour une utilisation sous l'eau et un nettoyage pratique

100 % étanche pour une utilisation sous l'eau et un nettoyage pratique

100 % étanche pour une utilisation et un nettoyage pratiques.

Technologie MicroBlade pour une précision inégalée

Technologie MicroBlade pour une précision inégalée

D'une précision inégalée, la technologie MicroBlade révolutionnaire vous permet de créer exactement le look désiré.

Plus précis que le titane* : lames en acier trempé très résistantes

Plus précis que le titane* : lames en acier trempé très résistantes

Les lames en acier trempé inoxydable auto-affûtées sont plus précises que le titane*.

Spécificités Techniques

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3.0

sur 6

33

Avis

04/05/2011

France

France

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3190/00 Tondeuse multistyles

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3190/00 Tondeuse multistyles

05/01/2020

España

España

Acheteur vérifié

Muy buen cortador y fácil de utilizar

De fácil uso, múltiples accesorios, rápido y cómodo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

Date d'utilisation 2018-12-05

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

Date d'utilisation 2018-12-05

24/05/2012

Italia

Italia

Ottimo apparecchio, funzionale e comodo

Posseggo il rasoio da circa 3 anni e devo dire che non mi ha mai dato noie. Facile nel suo utilizzo, perfetto nel suo funzionamento ed infine devo elogiare la casa produttrice per la semplicità con la quale è stato possibile reperire delle parti di ricambio usurate. Sicuramente un prodotto da consigliare.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale

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