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Arrêté
QG3190/00
Visibilité supérieure, précision maximale
D'une précision inégalée, la technologie MicroBlade révolutionnaire de cette tondeuse multistyles Philips vous permet de créer exactement le look dont vous rêvez.
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
Pro
9 en 1
Waterproof
100 % étanche pour une utilisation et un nettoyage pratiques.
D'une précision inégalée, la technologie MicroBlade révolutionnaire vous permet de créer exactement le look désiré.
Les lames en acier trempé inoxydable auto-affûtées sont plus précises que le titane*.
3.0
sur 6
33
Avis
Florentb
04/05/2011
France
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3190/00 Tondeuse multistyles
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3190/00 Tondeuse multistyles
Lumenpra
05/01/2020
España
Acheteur vérifié
Muy buen cortador y fácil de utilizar
De fácil uso, múltiples accesorios, rápido y cómodo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Date d'utilisation 2018-12-05
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Date d'utilisation 2018-12-05
nespolina
24/05/2012
Italia
Ottimo apparecchio, funzionale e comodo
Posseggo il rasoio da circa 3 anni e devo dire che non mi ha mai dato noie. Facile nel suo utilizzo, perfetto nel suo funzionamento ed infine devo elogiare la casa produttrice per la semplicità con la quale è stato possibile reperire delle parti di ricambio usurate. Sicuramente un prodotto da consigliare.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale