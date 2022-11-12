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  • Müheloses Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge
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Geld-zurück-Garantie

OneBlade 360Face

QP2734/20

4.3
| (4426) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Müheloses Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge
Der neue OneBlade 360 trimmt, rasiert und stylt mühelos Haare jeder Länge. Rasieren und trimmen Sie selbst schwer erreichbare Stellen in weniger* Zügen. Nie wieder mehrere Arbeitsschritte und Geräte – OneBlade macht alles allein.
Alle Vorteile anzeigen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte1

Schneidet Haare, nicht die Haut

Müheloses Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge

  • Trimmen, Stylen, Rasieren

  • 360-Grad-Klinge

  • Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz

Einzigartige OneBlade-Technologie

Einzigartige OneBlade-Technologie

Philips OneBlade verfügt über eine revolutionäre Technologie für die Bartpflege. Er kann Haare jeder Länge rasieren. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung mit abgerundeten Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser (schneidet 12.000 Mal pro Minute), das selbst bei längeren Haaren effizient schneidet.

Innovative 360-Grad-Klinge

Innovative 360-Grad-Klinge

Die innovative 360°-Klinge ist in alle Richtungen schwenkbar und passt sich so an die Gesichtskonturen an. Das Design ermöglicht einen konstanten Hautkontakt und Kontrolle. So können Sie selbst schwer erreichbare Stellen ganz einfach trimmen und rasieren – mit weniger Zügen und mehr Komfort.

Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz

Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz

Einzigartiges offenes Kammdesign für effizientes Trimmen, ohne zu verstopfen und Ihre Routine zu unterbrechen – selbst bei langen und dicken Haaren.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

4426

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

12/11/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Sehr gut

Schneidet perfekt an jeder Körperstelle. Minimale Verletzungsgefahr an Intimbereichen. Klingen halten sehr lange.

Vorteile

Sehr lange Akulaufzeit

Nachteile

Etwas kleine Schnittfläche

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QP2530/30 OneBlade verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QP2530/30 OneBlade verfasst

04/08/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Hervorragend

Der Barttrimmer ist ideal, auch für den täglichen Gebrauch. Ist auch für den gesammten Körper brauchbar.

Vorteile

Schneidet genau

Nachteile

Kein Etui

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QP2520/16 OneBlade verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QP2520/16 OneBlade verfasst

18/07/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Funktioniert gut

.Schon 3 Monaten und es ist noch gut...............

Vorteile

Schneidet gut

Nachteile

aber nicht null

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QP2520/16 OneBlade verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QP2520/16 OneBlade verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Im Vergleich mit dem Vorgängermodell QP210

  2. Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.