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Trimmen, Stylen, Rasieren
360-Grad-Klinge
Verstellbarer 5-in-1-Kammaufsatz
Philips OneBlade verfügt über eine revolutionäre Technologie für die Bartpflege. Er kann Haare jeder Länge rasieren. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung mit abgerundeten Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser (schneidet 12.000 Mal pro Minute), das selbst bei längeren Haaren effizient schneidet.
Die innovative 360°-Klinge ist in alle Richtungen schwenkbar und passt sich so an die Gesichtskonturen an. Das Design ermöglicht einen konstanten Hautkontakt und Kontrolle. So können Sie selbst schwer erreichbare Stellen ganz einfach trimmen und rasieren – mit weniger Zügen und mehr Komfort.
Einzigartiges offenes Kammdesign für effizientes Trimmen, ohne zu verstopfen und Ihre Routine zu unterbrechen – selbst bei langen und dicken Haaren.
4.3
von 5
4426
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Meimar
12/11/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr gut
Schneidet perfekt an jeder Körperstelle. Minimale Verletzungsgefahr an Intimbereichen. Klingen halten sehr lange.
Vorteile
Sehr lange Akulaufzeit
Nachteile
Etwas kleine Schnittfläche
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP2530/30 OneBlade verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP2530/30 OneBlade verfasst
Bluette1
04/08/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Hervorragend
Der Barttrimmer ist ideal, auch für den täglichen Gebrauch. Ist auch für den gesammten Körper brauchbar.
Vorteile
Schneidet genau
Nachteile
Kein Etui
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP2520/16 OneBlade verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP2520/16 OneBlade verfasst
Frsb
18/07/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Funktioniert gut
.Schon 3 Monaten und es ist noch gut...............
Vorteile
Schneidet gut
Nachteile
aber nicht null
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP2520/16 OneBlade verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP2520/16 OneBlade verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Im Vergleich mit dem Vorgängermodell QP210
Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.