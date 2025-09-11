Später bezahlen mit Klarna
10 CHF für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 CHF
30 Tage Rückgaberecht
OneBlade – trimmen, stylen und rasieren
Alle Serien
OneBlade 360 with Connectivity Face + Body
Support
QP4631/65
Zum Shop
Registrieren Sie Ihr Produkt
Registrieren Sie sich innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum und erhalten Sie eine erweiterte Garantie (es können zusätzliche Bedingungen gelten)
Benutzerhandbuch- Philips OneBlade
Interaktive Online-Anleitung
Data Act Document
Alle (25)
Wie kann ich meine Daten in der Philips OneBlade App löschen oder exportieren?
Kann ich mein OneBlade Club-Abonnement in der Philips OneBlade App verwalten?
Wie kann ich mein Philips Konto in der Philips OneBlade App löschen?
Wie erfasst die Philips OneBlade App die Abnutzung meiner Klinge?
Wie kann ich mein OneBlade Club Nutzungsplan kündigen?
HQ87 USB-Netzadapter
OneBlade 3-mm-Kammaufsatz für Körperbehaarung
OneBladeHautschutzaufsatz
OneBlade 360 & ProSchutzkappe
USB-Kabel
OneBlade 360, OneBlade Pro Verstellbarer Bartkamm 1–5 mm
OneBlade 360 with ConnectivityTransporttasche
OneBladeErsatzklinge 360
OneBladeStyler-Paket
Mein OneBlade 360 Connected lässt sich nicht mit meinem Smartphone koppeln
Mein Philips OneBlade rasiert weniger gründlich als erwartet
Mein Philips OneBlade funktioniert nicht
Ich kann den USB-Adapter/das USB-Ladegerät für mein Philips Produkt nicht finden
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter