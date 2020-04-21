Ich (definierter Vollbart mit sauberen Konturen, Hals 2/3 frei) durfte im Rahmen eines Produkttests den Philips OneBlade Pro kostenlos ausprobieren und war schon nach der ersten Anwendung völlig begeistert! Der OneBlade Pro ist absolut wertig verarbeitet und liegt schön in der Hand, ohne zu leicht oder zu schwer zu sein. Die Akkulaufzeit ist enorm (nach 4 Wochen noch 70 % Leistung bei 3-4 Benutzungen pro Woche) und er ist angenehm leise. Zur Klinge kann man nur sagen, dass sie absolut perfekt gelungen ist: Super saubere Rasur ohne jegliche Hautirritationen (bei direktem Hautkontakt) und auch bei der maximal einstellbaren Länge von 10 mm wirklich gut in der Handhabung. Ungelogen war es nach der ersten Rasur so, dass ich es kaum erwarten konnte, den Rasierer wieder benutzen zu können. Der Rasierer ist gut auch im kleinsten Schrank oder Reiseneccessaire unterzubekommen und sehr gut unter fliessendem Wasser zu reinigen. Das Fazit nach vier Wochen Testens: Alle anderen Rasierer (egal, ob Nass- oder Trockenrasierer) sind für mich überflüssig geworden und ich werden den Philips OneBlade Pro gerne weiterempfehlen! Ein wirklich fantastischer Rasierer! (Die Bewertung erfolgte nach meinen persönlichen Erfahrungen. Philips hat keinerlei Einfluss auf diese Rezension gehabt.)