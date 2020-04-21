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Eingestellt
Trimmen, Stylen, Rasieren
Für jede Haarlänge
Präzisionskamm mit 12 Einstellungen
Wiederaufladbar, nass oder trocken
Der Philips OneBlade wurde für das Styling im Gesicht und am Körper entwickelt und trimmt, konturiert und rasiert Haare jeder Länge. Dank der Gleitbeschichtung und der abgerundeten Spitzen sorgt er für eine einfache und angenehme Rasur. Und mit einer Schneideeinheit, die sich mit 200-Mal pro Sekunde bewegt, ist sie selbst bei längeren Haaren effizient.
Trimmen Sie Ihren Dreitagebart auf Ihre bevorzugte Länge. Ihr Philips OneBlade wird mit einem Präzisionskamm mit 12 Längen geliefert, mit dem Sie alles von einem leichten Stoppelbart über eine präzise Rasur bis hin zu einem längeren Bart kreieren können.
Mit der doppelseitigen Klinge erhalten Sie in Sekundenschnelle die perfekten Linien, sodass Sie jedes Haar sehen können, das Sie schneiden.
Auszeichnungen
4.3
von 5
1414
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Dnyv
21/04/2020
Suisse
Perfect for home use
Very easy to use and long battery life. No issues.
Vorteile
easy to use and long battery life
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP6520/30 OneBlade Pro verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP6520/30 OneBlade Pro verfasst
12/01/2020
Suisse
Der für mich perfekte Rasierer!
Ich (definierter Vollbart mit sauberen Konturen, Hals 2/3 frei) durfte im Rahmen eines Produkttests den Philips OneBlade Pro kostenlos ausprobieren und war schon nach der ersten Anwendung völlig begeistert! Der OneBlade Pro ist absolut wertig verarbeitet und liegt schön in der Hand, ohne zu leicht oder zu schwer zu sein. Die Akkulaufzeit ist enorm (nach 4 Wochen noch 70 % Leistung bei 3-4 Benutzungen pro Woche) und er ist angenehm leise. Zur Klinge kann man nur sagen, dass sie absolut perfekt gelungen ist: Super saubere Rasur ohne jegliche Hautirritationen (bei direktem Hautkontakt) und auch bei der maximal einstellbaren Länge von 10 mm wirklich gut in der Handhabung. Ungelogen war es nach der ersten Rasur so, dass ich es kaum erwarten konnte, den Rasierer wieder benutzen zu können. Der Rasierer ist gut auch im kleinsten Schrank oder Reiseneccessaire unterzubekommen und sehr gut unter fliessendem Wasser zu reinigen. Das Fazit nach vier Wochen Testens: Alle anderen Rasierer (egal, ob Nass- oder Trockenrasierer) sind für mich überflüssig geworden und ich werden den Philips OneBlade Pro gerne weiterempfehlen! Ein wirklich fantastischer Rasierer! (Die Bewertung erfolgte nach meinen persönlichen Erfahrungen. Philips hat keinerlei Einfluss auf diese Rezension gehabt.)
Vorteile
Flüsterleise, sehr gute Akkulaufzeit, perfekte Schneidleistung ohne Hautirritationen, gute Ergonomie und angenehmes Gewicht
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP6520/20 OneBlade Pro verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP6520/20 OneBlade Pro verfasst
Seeforelle118
30/12/2019
Suisse
Verifizierter Käufer
Tolles Produkt sehr vielseitig
Ich habe das Produkt im Rahmen eines Produktetests von Philips kostenlos erhalten. Philips nimmt keinen Einfluss auf meine Bewertung. Ich finde den Rasierer wirklich Top. Ich kann saubere Konturen schneiden ob trocken oder mittels Nass Rasur. Die Akku Laufzeit hat mich sehr überzeugt, da nach einer Ganz Körper Rasur noch immer der Batterie ladestand auf 75 Prozent angezeigt war. Das Laden geht sehr schnell und die Akku lade Leistung wird Digital angezeigt was verhindert, dass die Rasur unterbrochen werden muss. Der Aufsatz der dazu geliefert wurde ist auch Super und lässt sich Stufenlos verstellen. Ich bin rundum zufrieden und würde das Produkt jedem weiterempfehlen.
Vorteile
Nass und Trrocken Rasur möglich AKKU Leistung kurze Aufladezeit, saubere schnitte, scharfe Klinge
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP6520/30 OneBlade Pro verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QP6520/30 OneBlade Pro verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Jede Klinge hält bis zu 4 Monate – Für eine optimale Rasur. Basierend auf 2 kompletten Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.
Geeignet für alle OneBlade Produkte, mit Ausnahme von QP4xx