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Eingestellt

Beardtrimmer series 5000Wasserdichter Bartschneider

QT4022/15

3.6

| (174) Bewertungen

Der Trimmer für den perfekten Dreitagebart

Mit diesem Philips Bartschneider erreichen Sie hervorragende Ergebnisse für einen perfekten Dreitagebart und schonen gleichzeitig Ihre Haut.

Alle Vorteile anzeigen
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Nur das Beste für Ihre Haut

Der Trimmer für den perfekten Dreitagebart

  • 0,5-mm-Präzisionseinstellungen

  • Diamantartige Karbonklingen

  • 60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

Einfache Auswahl und Einstellung von 20 Längen von 0,5 bis 10 mm

Einfache Auswahl und Einstellung von 20 Längen von 0,5 bis 10 mm

Wählen Sie einfach die gewünschte Längeneinstellung aus: von einem Dreitagebart mit 0,5 mm bis zu einem Vollbart mit 10 mm Länge in präzisen 0,5-mm-Stufen.

Längeneinstellung von 0,5 mm für den täglichen Dreitagebart

Stellen Sie den Trimmer auf die kürzeste Länge (nur 0,5 mm) ein, um den perfekten Dreitagebart zu stylen.

Akkuanzeige zeigt Akkustatus (leer/voll) an

Die Akkuanzeige leuchtet grün, wenn der Akku vollständig geladen ist, und blinkt orange, wenn nur noch 10 Minuten verbleiben.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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3.6

von 5

174

Bewertungen

21/01/2015

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Das Gerät liegt sehr gut in der Hand

Wenn jemand einen Bartschneider sucht, oder ein zweites Gerät zu seinem Haarschneider braucht, um z.B die Konturen zu schneiden, ist dies einen sehr gute Wahl. Seit ich das Gerät brauche hatte ich nie etwas auszusetzen. Es gibt von meiner Seite aus nicht negatives.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 Wasserdichter Bartschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 Wasserdichter Bartschneider verfasst

24/05/2021

Deutschland

Deutschland

Schade dass es solche Produkte immer seltener gibt

Ich habe einen recht starken Bartwuchs und bin aus Faulheit vor einigen Jahren zum Bartträger geworden. Ein Vollbart ist für mich nicht tragbar weil unangenehm. Nach einigen Fehleinkäufen auch namhafter Hersteller bin ich beim Philips gelandet. Weil er mir nach 6 1/2 Jahren bei einem Sturz auf den Fliesenboden am Gehäuse einen gehörigen Schaden erlitten hat (aber noch Gebrauchsbereit war), hatte ich mir das gleiche Gerät noch einmal besorgt. Und weil ich mit diesem Gerät so absolut zufrieden bin und definitiv kein anderes mehr nutzen möchte habe ich mir zur Sicherheit gleich ein weiteres zum Ersatz in ferner Zukunft erworben. Als Bardtrimmer hat dieses Gerät ja nun nicht das wahnsinnige Spektrum an Aufgaben aber das was es tuen soll macht es mit Bravour und das über Jahre hinweg immer wieder ohne irgendein Makel. Eine absolute Kaufempfehlung von mir.

Vorteile

Präzision, Langlebigkeit, Akkulebensdauer, Ladezeit, Wasserfest

Nachteile

Nicht ganz billig

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 Wasserdichter Bartschneider verfasst

Datum der Verwendung 2019-05-24

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 Wasserdichter Bartschneider verfasst

Datum der Verwendung 2019-05-24

24/12/2019

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Bester Barthaartrimmer den ich je hatte

Schnelles Trimmen des Bartes auf eine konstante Länge. Leicht zu reinigen. Nahe zu keine Abnutzung des Schneidmessers. Schneidet nach 2 Jahren immer noch wie am ersten Tag

Vorteile

Sehr gute Messer Qualität

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer 7300 QT4022/41 Stubble trimmer verfasst

Datum der Verwendung 2017-12-24

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Beardtrimmer 7300 QT4022/41 Stubble trimmer verfasst

Datum der Verwendung 2017-12-24

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