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Arrêté

Beardtrimmer series 5000Tondeuse étanche pour barbe de 3 jours

QT4022/15

3.6

| (174) Avis

Barbe de 3 jours impeccable

Cette tondeuse spéciale barbe de 3 jours Philips offre des performances de coupe optimales tout en respectant la peau, pour une barbe de 3 jours impeccable.

Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Respect de la peau

Barbe de 3 jours impeccable

  • Pas de 0,5 mm

  • Lames en carbone effet diamants

  • 60 min d'autonomie pour 1 h de charge

20 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller, de 0,5 à 10 mm

20 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller, de 0,5 à 10 mm

Sélectionnez simplement la hauteur de coupe de votre choix et verrouillez-la, de la barbe de 3 jours de 0,5 mm jusqu'à la barbe complète de 10 mm, par pas précis de 0,5 mm.

Hauteur de coupe de 0,5 mm pour une barbe de trois jours, jour après jour

Réglez la tondeuse sur la hauteur de coupe minimale, pour une barbe de 3 jours impeccable, mesurant tout juste 0,5 mm de long.

Témoin de batterie indiquant l'état de la batterie (faible, pleine)

L'indicateur de la batterie est vert lorsqu'elle est chargée, et clignote en orange pendant les 10 dernières minutes de fonctionnement.

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3.6

sur 6

174

Avis

23/02/2014

France

France

Redoutable

Dixit mon mari qui recherchais une bonne tondeuse après des dizaines d'achat il a trouve son bonheur ! Il aime le fait qu'elle soit sans fil, qu'elle ne craint pas l'eau rien rinçable rapidement. Il n'a pas besoin de repasser plusieurs fois pour se rase, il en est content !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer

05/09/2012

France

France

excellente prise en main de cette tondeuse design pour une coupe régulée parfaite

tondeuse excellente dans tout les domaines : coupe , esthétique,fonctionnement et prise en main

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer

Oui, je recommande ce produit

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15/04/2012

France

France

Excellent

Je me rase la barbe depuis 25ans alors je pense avoir de l'expérience. j'ai essayé bcp de marque, mais la Philips et bien au dessus des autres croyez moi, n'acheter rien d'autre vous en serais dessus, surtout en qualité du produit fini, elle a une autonomie correct, elle coupe nickel sans faire mal sous le coup de plus moi je m'en sert pour me raser la tête et la encore c est nickel, le seul bémol c'est qu il n'y a pas de sacoche alors que les concourant oui, Pk? Le prix reste raisonnable, à première vus elle parais grosse mais non, elle tiens bien en main, maniable, légère, belle couleur, que dire d'autre à part, aller vite l'acheter vous n'en serais pas dessus je vous assure, bon rasage à tous

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer

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Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer

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