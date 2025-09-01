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Eingestellt
RQ1050/18
Drei Scherköpfe in einer Schereinheit, die sich mit voller Bewegung unabhängig voneinander drehen. Diese einzigartige Kombination gewährleistet eine optimale Konturenanpassung an der Haut und erfasst selbst das problematische Nackenhaar.
Die drei Klingenkränze der Triple Track-Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche im Vergleich zu herkömmlichen Rotationsscherköpfen.
Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.
Auszeichnungen
4.1
von 5
55
Bewertungen
Naranp
01/09/2025
United Kingdom
Phillips artic shaver
The charger wire was hard not rubbery so it has now cracked all over the wire all brittle, need to get a new charger cable, other wise the machine has worked well over 6 years
Vorteile
Very reliable still working after a long time, better than the blade as the machine does not cut uoi
Nachteile
The cleaning of the head leaves the London water marks on the blade casing
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Diese Bewertung wurde für arcitec RQ1050/17 Electric shaver verfasst
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Gonzalo E N
19/07/2025
España
Excelente calidad, además los repuestos de cabezales se pueden comprar en AliExpress muy baratos
Diese Bewertung wurde für arcitec RQ1050/17 Electric shaver verfasst
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Jl64
02/07/2020
France
Verifizierter Käufer
Efficace et fiable
Utilisé depuis longtemps maniable pratique efficace que des qualités
Nachteile
Impossible de trouver une tête de remplacement
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für arcitec RQ1050 Rasoir électrique verfasst
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.