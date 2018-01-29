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Eingestellt
DualPrecision & GyroFlex2D
45 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Präzisionstrimmer
Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
Auszeichnungen
4.0
von 5
443
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
Tarawa2575
29/01/2018
Suisse
Vorzügliches Produkt
Ich benütze seit 1965 Philips Rasierer und der Senso Touch ist mein bevorzugter Rasierer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
macabizero
15/07/2012
Suisse
der Gerät jeder man träum von.
Für mich ist eine Traum wahr geworden, ich kann mich jeden Tag rasieren und auch noch geniessen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Dieter607
13/02/2024
Deutschland
Philips Rasierer RQ1150
Sehr zufrieden mit dem Rasierer Perfekt auch zum Nass Rasieren
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Wet & dry electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.