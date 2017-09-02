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Eingestellt
DualPrecision & GyroFlex2D
50 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Präzisionstrimmer und Tasche
Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
3.9
von 5
246
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
pav49
02/09/2017
Suisse
Verifizierter Käufer
Das Handling des Produktes ist einfach.
Der Philips Shaver hat meine Erwartungen vollumfänglich erfüllt. Er schützt meine Haut hervorragend.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Tömse
30/09/2016
Suisse
Verifizierter Käufer
erfüllt meine Ansprüche
Akku schnell geladen, hält auch vierzehn Tage. Zu Empfehlen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16OP Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16OP Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Aspri
30/09/2016
Suisse
Verifizierter Käufer
erfüllt meine Ansprüche
Akku schnell geladen, hält auch vierzehn Tage. Zu Empfehlen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16OP Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16OP Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.