Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Offres de rentrée
20 % de réduction avec le code* B2R20
Arrêté
DualPrecision et GyroFlex2D
50 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse de précision et housse
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.
3.9
sur 6
246
Avis
80%
recommandent ce produit
Leuki
29/06/2017
Suisse
Acheteur vérifié
Trés bon produit
Bien en main. Simple d'utilisation. Nettoyage facile. N'irrite pas la peau (pour moi). Autonomie satisfaisante.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16OP Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16OP Rasoir électrique 100 % étanche
pmilo
22/04/2013
Suisse
produit de grande qualité. 5 étoiles
très bien très bon appareil content, satisfait aussi enthousiasme
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Ratchetweb
12/09/2021
France
Rasoir électrique
Très bon rasoir. Simple d'utilisation. Le nettoyage des têtes est facile. Je le possède depuis plusieurs années et jamais eu besoin de changer les têtes. Parmi ses qualités je retiendrai le fait qu'il est relativement silencieux. De plus, son rechargement est rapide est la batterie tient plusieurs mois. Son point faible est la partie où l'on appuie pour démarrer, le plastique s'est déchiré et l'accessoire pour entretenir la barbe ou les "pâtes" à casser au niveau du col rond qui sert à le fixer. En conclusion : c'est le rasoir qui m'est tenu le plus longtemps. Il est agréable à utiliser et même si certaines partie se fragilisent, cela reste une usure normal pour un produit utilisé au quotidien. Je recommande ce modèle et la marque Philips en général. C'est un gage de qualité.
Avantages
Silencieux, endurant, charge rapide, facilité d'entretien
Contre
partie demarrage fragile
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16OP Wet & dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16OP Wet & dry electric shaver
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.