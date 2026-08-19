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Shaver series 7000 SensoTouch Rasoir électrique 100 % étanche

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Manuels et documentation

Manuel d'informations importantes

  • PDF file, 4.1 MB
  • 14 April 2022

Manuel d’utilisation

  • PDF file, 41.4 MB
  • 20 April 2022

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