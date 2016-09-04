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  • Sanftes Gefühl, glatte Haut
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Eingestellt

Shaver series 7000 SensoTouchelektrischer Nass- und Trockenrasierer

RQ1167/16

4.1
| (37) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.
Sanftes Gefühl, glatte Haut
Der neue Philips RASIERER der 7000er Serie ermöglicht eine besonders sanfte Rasur. Das GyroFlex 2D-System passt sich ganz einfach den Konturen Ihres Gesichts an und entfernt mit seinen DualPrecision-Scherköpfen auch kürzeste Barthaare.
Alle Vorteile anzeigen
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Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Sanftes Gefühl, glatte Haut

  • DualPrecision & GyroFlex2D

  • 45 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

Schneideschlitze und -löcher erfassen auch kürzeste Härchen

Schneideschlitze und -löcher erfassen auch kürzeste Härchen

Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.

Super Lift & Cut-Klingen heben die Haare an, für eine gründliche Rasur

Super Lift & Cut-Klingen heben die Haare an, für eine gründliche Rasur

Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.

Flexible in zwei Richtungen bewegliche Scherköpfe passen sich ganz einfach jeder Kontur an

Flexible in zwei Richtungen bewegliche Scherköpfe passen sich ganz einfach jeder Kontur an

Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.1

von 5

37

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

1

04/09/2016

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Ottimo prodotto

Il rasoio è veramente un ottimo prodotto. Funziona molto bene su barba asciutta; su barba bagnata a secco pensavo scorresse meglio ma la migliore prestazione si ha utilizzandolo con la schiuma:: i risultati somo quasi al pari di una lametta. La batteria dura moltissimo (usato circa 15 volte ancora devo ricaricare). Pratico il tagliabasette. Si pulisce facilmente.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1167/54 Rasoio elettrico Wet & Dry verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1167/54 Rasoio elettrico Wet & Dry verfasst

01/07/2016

France

France

Verifizierter Käufer

Excellent rasoir

Très maniable, silencieux, il est parfait ! Il tient très longtemps sur batterie, récupère impeccablement les poils et est vraiment pratique et facile à nettoyer. C'est un objet réellement utile et je ne m'attendais pas à obtenir un si bon résultat, c'est à dire le même qu'un rasoir à lame classique.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips SensoTouch 2D Rasoir électrique 100 % étanche RQ1167/80 Têtes Dual Precision, autonomie de 45 min avec Aquatec verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips SensoTouch 2D Rasoir électrique 100 % étanche RQ1167/80 Têtes Dual Precision, autonomie de 45 min avec Aquatec verfasst

22/02/2015

Nederland

Nederland

Praktisch, mooi vormgegeven apparaat met een prima scheerresultaat

Vanaf mijn eerste scheerapparaat, een 2-kops Philips scheerapparaat, tot aan mijn één na laatste aankoop, de Philips Smart Touch XL 9100, ben ik altijd een Philips scheerder geweest. In het weekend wil ik me graag nat scheren met een scheermesje. Maar door de week vind ik het prettiger en efficiënter om een elektrisch scheerapparaat te gebruiken. Sinds een aantal dagen gebruik mijn laatste Philips aanwinst, de RQ1167. Allereerst is het gewoon een heel mooi apparaat om te zien. Een strakke vormgeving en geweldig mooie rode kleur. Dit apparaat is licht en ligt toch stevig en lekker in je hand. De koppen passen zich goed aan op de overgang van je gezicht richting je hals. Bij mijn eerdere scheerapparaten moest je zelf meer sturen en duwen wat met de RQ1167 eigenlijk zonder moeite vanzelf gaat. Het scheerresultaat vind ik prima. Dit resultaat doet zeker niet onder voor mijn eerdere scheerapparaat die veel meer mesjes per kop had. Mogelijk is het resultaat van het nat gebruik van deze RQ1167 nog beter maar dat heb ik nog niet geprobeerd. Dit kon ik met mijn vorige apparaat ook al en daar heb ik die mogelijkheid ook nooit gebruikt. Nat scheren met een scheermesje (A-merken) geeft nog altijd het meest gladde resultaat maar daar heb je dan ook meer tijd, aandacht (en ook geld) voor nodig. Het opladen van de RQ1167 gaat snel en makkelijk. Allen jammer dat de oplader zelf niet rechtstreeks in het apparaat kan. Je moet op reis dus de lader unit meenemen. De trimmer is inventief en wordt als geheel geplaatst op het apparaat. Als je gewend bent om elke scheerbeurt je bakkebaarden strak te scheren met een trimmer dan is de actie om de scheerkoppen te vervangen door de trimmer niet voor de hand liggend. Echter die afweging om dit los uit te voeren t.o.v. het design kan ik me voorstellen en vind ik niet onoverkomelijk. Ook hier geldt dat als je op reis gaat je die trimmer dus los, net als de lader unit, moet meenemen. Een reis etui waarin je alle onderdelen kan opbergen was dus ook al voor deze uitvoering een welkome aanvulling geweest. En tot slot is het hele apparaat waterdicht en dus makkelijk onder de kraan of douche te reinigen. Ik vind het een praktisch en mooi scheerapparaat van Philips met een prima scheerresultaat. Een beter resultaat dan op voorhand verwacht. Op reis neem ik mijn oude apparaat nog wel mee, daar zit een stevige opbergdoos bij. Als ik na de RQ1167 weer een nieuw apparaat ga kopen dan zorg ik dat ik de uitvoering waar een etui bij zit wel koop.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1167/54 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1167/54 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 