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Arrêté
DualPrecision et GyroFlex2D
45 min d'autonomie pour 1 h de charge
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.
4.1
sur 6
37
Avis
95%
recommandent ce produit
jerome78
01/07/2016
France
Acheteur vérifié
Excellent rasoir
Très maniable, silencieux, il est parfait ! Il tient très longtemps sur batterie, récupère impeccablement les poils et est vraiment pratique et facile à nettoyer. C'est un objet réellement utile et je ne m'attendais pas à obtenir un si bon résultat, c'est à dire le même qu'un rasoir à lame classique.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips SensoTouch 2D Rasoir électrique 100 % étanche RQ1167/80 Têtes Dual Precision, autonomie de 45 min avec Aquatec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips SensoTouch 2D Rasoir électrique 100 % étanche RQ1167/80 Têtes Dual Precision, autonomie de 45 min avec Aquatec
Fred69
13/01/2014
France
Bon produit
C'est mon deuxième rasoir Philips. Je n'avais pas été super satisfait du premier, désolé je ne connais plus le modèle. Mais celui que le Papa Noël vient de m'apporter est de très bonne facture. Paraît t'il qu'il y aurait encore mieux..... Moi celui ci je le trouve excellent que ce soit pour une barbe d'un jour ou de trois jours, aucune difficulté et aucune irritation. Rasage doux et agréable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips SensoTouch 2D Rasoir électrique 100 % étanche RQ1167/80 Têtes Dual Precision, autonomie de 45 min avec Aquatec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips SensoTouch 2D Rasoir électrique 100 % étanche RQ1167/80 Têtes Dual Precision, autonomie de 45 min avec Aquatec
SamlePirate
08/01/2014
France
Très bon rasoir
Silencieux, efficace, doux, et beau, que demander de plus ?
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips SensoTouch 2D Rasoir électrique 100 % étanche RQ1167/80 Têtes Dual Precision, autonomie de 45 min avec Aquatec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips SensoTouch 2D Rasoir électrique 100 % étanche RQ1167/80 Têtes Dual Precision, autonomie de 45 min avec Aquatec
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.