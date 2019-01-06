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Eingestellt

Shaver series 7000 SensoTouchelektrischer Nass- und Trockenrasierer

RQ1180/16

3.9
| (182) Bewertungen
Sanftes Gefühl, glatte Haut
Der neue Philips RASIERER der 7000er Serie ermöglicht eine besonders sanfte Rasur. Das GyroFlex 2D-System passt sich ganz einfach den Konturen Ihres Gesichts an und entfernt mit seinen DualPrecision-Scherköpfen auch kürzeste Barthaare.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Sanftes Gefühl, glatte Haut

  • DualPrecision & GyroFlex2D

  • 50 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

  • Präzisionstrimmer und Tasche

Schneideschlitze und -löcher erfassen auch kürzeste Härchen

Schneideschlitze und -löcher erfassen auch kürzeste Härchen

Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.

Super Lift & Cut-Klingen heben die Haare an, für eine gründliche Rasur

Super Lift & Cut-Klingen heben die Haare an, für eine gründliche Rasur

Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.

Flexible in zwei Richtungen bewegliche Scherköpfe passen sich ganz einfach jeder Kontur an

Flexible in zwei Richtungen bewegliche Scherköpfe passen sich ganz einfach jeder Kontur an

Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.

Technische Daten

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3.9

von 5

182

Bewertungen

06/01/2019

Deutschland

Deutschland

Guter Rasierer

Der Rasierer hat mir lange Zeit sehr gute Dienste geleistet und ich habe in der ganzen Zeit nie die Klingen tauschen müssen. Leider ist der Ein- und Ausschalter nicht mehr Dicht so das ich befürchte das Wasser beim Reinigen eindringen könnte. Habe mir einen neuen von Philips gekauft.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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09/05/2014

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Produkt

Der Philips SensoTouch Nass- und Trockenrasierer RQ1180 hat mich von Anfang an begeistert durch sein sehr gutes Rasurergebnis. Auch die Reinigung des Rasierers ist einfach und schnell zu erledigen.

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01/06/2011

Deutschland

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 