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Eingestellt
Ultimatives Rasiererlebnis
Unser bester Philips Rasierer, der SensoTouch 3D RQ1250CC, bietet das ultimative Rasiererlebnis. Mit dem GyroFlex 3D-System passt er sich nahtlos an Ihre Gesichtskonturen an und erfasst dank der UltraTrack-Scherköpfe mit wenigen Zügen jedes Haar.
UltraTrack & GyroFlex 3D
50 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Präzisionstrimmer
Jet Clean System
Das GyroFlex 3D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich perfekt den Gesichtskonturen an, für eine Anwendung mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
Genießen Sie eine gründliche Rasur mit minimaler Hautirritation. Der Scherkopf verfügt über drei spezielle Klingenkränze: Schlitze für normales Haar, Kanäle für lange oder glatt anliegende Haare und Löcher für sehr kurze Härchen.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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4.3
von 5
1002
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Gebiss_21
29/07/2021
Suisse
Scherkopf passt sich gut der Gesichtskontur an
Sehr anwenderfreundlich und handlich im alltäglichen Gebrauch
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/80 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Datum der Verwendung 2019-07-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/80 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Datum der Verwendung 2019-07-29
Pistolero
02/05/2016
Suisse
Top
Top Gerät. Gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Sehr leise. Urlaubstaugkich dank langer Akkulaufzeit.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
TheRazer42
27/10/2014
Suisse
Top Gerät!
Philips SHAVER Series 9000 SensoTouch Nass- und Trockenrasierer RQ1250/80 ist ein tolles Gerät, mit dem ich bestens zufrieden bin. Sehr Haut schonend, Gründlich, Leistungsfähig und einfach zum reinigen. Bin mit dem Gerät sehr zufrieden!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/80 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/80 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.