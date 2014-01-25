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Ultimatives Rasiererlebnis
Unser fortschrittlichster Elektrorasierer, der SensoTouch 3D RQ1275, bietet das ultimative Rasiererlebnis. Mit dem GyroFlex 3D-System passt er sich nahtlos an Ihre Gesichtskonturen an und erfasst dank der UltraTrack-Scherköpfe mit wenigen Bewegungen jedes Haar.
UltraTrack & GyroFlex 3D
60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Das GyroFlex 3D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich perfekt den Gesichtskonturen an, für eine Anwendung mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
Genießen Sie eine gründliche Rasur mit minimaler Hautirritation. Der Scherkopf verfügt über drei spezielle Klingenkränze: Schlitze für normales Haar, Kanäle für lange oder glatt anliegende Haare und Löcher für sehr kurze Härchen.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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4.4
von 5
131
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
teaage
25/01/2014
Suisse
schonende Rasur
Ich hatte das Vorgängermodell, dass ich ausschliesslich trocken nutze. Besonders am Hals gab es damit öfters Hautirritationen. Mit dem neuen RQ1275 versuchte ich es erstmals nass. Perfekt, absolut keine Hautirritationen mehr und ein wunderbares Gefühl. Die Halspartie bekommt auch der nicht sauber hin, aber das liegt wohl mehr an meinem Hals. Mit mehr Druck gehts, aber dann hätte ich mit jedem Rasierer Rötungen. Mir passt es so perfekt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Mammut38871
08/02/2018
Deutschland
Sehr guter Trocken-/Nassrasierer
Sehr gutes Rasierergebnis sogar bis 3-4mm Bart, langer anhaltender Akku, man vergisst fast, dass er mal geladen werden muss, leichte Reinigung, langlebig
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Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
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Otti68
10/02/2016
Deutschland
zuverlässig und schnell aufgeladen
Ein spitzen Produkt mit hervorragenden Rasur Ergebnissen. Leicht und handlich, gut zu bedienen und mit dem alten Scherkopf wirklich leicht und schnell zu reinigen.
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/82 elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1275/82 elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.