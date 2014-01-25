Nach mehr als 20 Jahren mit den alten Philishaves habe ich zum Glück keinen neuen Scherkopf mehr für meinen "Alten" bekommen und endlich mal einen Austausch vorgenommen, der Mensch ist ja Gewohnheitstier... Nach ein paar Tagen habe ich mich jetzt an den "Neuen" gewöhnt und möchte ihn wirklich nicht mehr missen. Kein Druck mehr nötig, man hört ihn fast nicht und meint, man müsse doch drücken, um eine ordentliche Rasur hinzubekommen... Also DER Umstieg hat wirklich ein paar Tage gedauert - aber ich bin hin und weg, und dabei habe ich das Naßrasieren bisher noch nicht einmal probiert, denn trocken hat es so wenig Hautreizungen wie bisher nie erlebt. Ein Kauf, den ich nicht bereue und nur weiterempfehlen kann, einmal an das Teil gewöhnt will man nichts anderes mehr. Einziger Kritikpunkt: Die nahezu unüberschaubare Modellvielfalt, deren Unterschiede sich mir nicht wirklich erschließen - das könnte man auch auf 3-6 Modelle reduzieren. Das wäre für den Verbraucher leichter zu überschauen und für den Hersteller sicher kostengünstiger zu produzieren... Aber irgendeine Marketing-Position wird dieses Wirrwarr sicher rechtfertigen...