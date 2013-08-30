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Eingestellt
UltraTrack & GyroFlex 3D
60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Präzisionstrimmer
Jet Clean System
Das GyroFlex 3D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich perfekt den Gesichtskonturen an, für eine Anwendung mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
Genießen Sie eine gründliche Rasur mit minimaler Hautirritation. Der Scherkopf verfügt über drei spezielle Klingenkränze: Schlitze für normales Haar, Kanäle für lange oder glatt anliegende Haare und Löcher für sehr kurze Härchen.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
4.3
von 5
419
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Jaschu
30/08/2013
Suisse
Supergerät!
Das ist eindeutig der beste Rasierer, den ich je hatte (allerdings auch der Teuerste :-)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
hab1106
16/04/2013
Suisse
Hat meine Erwartungen voll erfüllt
Der Philips SensoTouch 3D Nass- und Trockenrasierer RQ1280CC rasiert fast so glatt wie ein Nassrasierer. Er lässt sich sehr einfach bedienen und sehr schnell säubern.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Fridolin72
22/07/2012
Suisse
Bester Rasierer den ich je hatte
Ich bin mit dem Rasierer soweit voll zufrieden. Ein einziger Nachteil ist mir jedoch aufgefallen: Nach jeder Rasur lasse ich das Gerät in der Station reinigen und aufladen. Der Akku wird aber nicht mehr auf die volle Leistung aufgeladen (nur noch auf 52 Minuten). Woran liegt das?
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.