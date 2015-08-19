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Eingestellt
Ultimatives Rasiererlebnis
Unser bester Rasierer, der Philips SensoTouch 3D RQ1285CC, bietet das ultimative Rasiererlebnis. Mit dem GyroFlex 3D-System passt er sich nahtlos an Ihre Gesichtskonturen an und erfasst dank der UltraTrack-Scherköpfe mit wenigen Bewegungen jedes Haar.
UltraTrack & GyroFlex 3D
60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Jet Clean System
Unser JetClean+ System reinigt und ölt die Klingen und lädt den Akku nach jedem Gebrauch wieder auf. Es bietet 3 Reinigungseinstellungen: automatisch für normale Verwendung, Eco für 40 % geringeren Energieverbrauch und intensiv für eine besonders gründliche Reinigung.
Das GyroFlex 3D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich perfekt den Gesichtskonturen an, für eine Anwendung mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
Genießen Sie eine gründliche Rasur mit minimaler Hautirritation. Der Scherkopf verfügt über drei spezielle Klingenkränze: Schlitze für normales Haar, Kanäle für lange oder glatt anliegende Haare und Löcher für sehr kurze Härchen.
4.2
von 5
37
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Skorw
19/08/2015
Suisse
Unglaublich sanft und gründlich
Benutze seit über 15 Jahren Braun Rasierer und war eigentlich zufrieden. Dachte es sei aber an der Zeit mal was anderes zu testen. Habe mir dann den Philips gekauft. Durch das Rückgaberecht, könnte ich ihn ja zurückgeben, wenn mir der Rasierer nicht zusagt. Zuerst einmal liegt der Rasiere super in der Hand. Sieht toll aus macht einen hochwertigen Eindruck. Er ist unglaublich leise, sanft und sehr gründlich. Der Bartschneider ist perfekt um den 3-Tagebart zu stutzen. Durch die abgerundeten Klingen ist auch dieser sehr sanft und trotzdem gründlich Einzig die Möglichkeit den Rasierer aufzuladen finde ich nicht gut gelöst. Da das Gerät keinen Anschluss besitzt muss es immer in die Lade -oder Reinigungsstation gesteckt werden um aufgeladen zu werden. Ist aber nur ein kleiner Minuspunkt, da der Akku sehr lange hält. Also ich bin rundum zufrieden und kann den Philips RQ1285 (fast) uneingeschränkt empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ocram
04/01/2014
Suisse
TOP
Nach jahrelangem Nassrassieren habe ich auf den Elektrorassierer umgestellt und bin begeistert! Habe gleich den Drei-Tage-Bart entfernt und das ohne Zucken.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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titlis
30/10/2013
Suisse
Super leise mit sehr guter Trockenrasur
Nach jahrzehntenlanger Nassrasur hatte ich einen RQ1050 (Arcitec) gekauft. Der RQ 1285 schneidet aber noch gründlicher. Super leise. Mann kann sich beim rasieren auch unterhalten. Super Design macht jeden Morgen Spass beim rasieren. Praktisch ist der Aufsatz, mit dem sich die Koteletten einfach stutzen lassen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.