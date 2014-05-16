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Arrêté
Pour une expérience de rasage exceptionnelle
Le rasoir Philips SensoTouch 3D RQ1285CC, notre meilleur rasoir à ce jour, vous offre une expérience de rasage exceptionnelle. Le système GyroFlex 3D suit tous les contours de votre visage et les têtes UltraTrack sont spécialement conçues pour venir à bout de tous les poils en quelques passages.
UltraTrack et GyroFlex 3D
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Système Jet Clean
Notre système Jet Clean+ nettoie et lubrifie les lames et recharge la batterie après chaque utilisation. Il offre 3 positions de nettoyage : automatique pour un usage normal, éco pour une consommation d'énergie diminuée de 40 % et intensif pour un nettoyage en profondeur.
Le système de suivi des contours GyroFlex 3D du rasoir s'adapte aux courbes de votre visage pour réduire la pression et les irritations cutanées.
Un rasage de précision qui limite les irritations cutanées. La tête de rasage est dotée de 3 anneaux spécialisés : des fentes pour les poils normaux, des canaux pour les poils longs, des trous pour les poils courts de votre visage.
4.2
sur 6
37
Avis
84%
recommandent ce produit
BladeRunner
16/05/2014
Suisse
Aussi près de la peau qu'un rasoir manuel, et presque aussi silencieux.
J'étais "fanatique" d'une marque concurrente pour les rasoirs électriques, dont je ne cite pas le nom; c'était avant de connaître le Philips! Contrairement aux rasoirs linéaires dont les lames font des aller-retour, la conception "cyclique" des lames du Philips lui évitent de faire des aller-retour, si bien qu'en fin de compte, le rasoir Philips est quasiment silencieux! Pour un rasoir électrique, je dois dire que la coupe est parfaite - aussi près de la peau que pour un rasoir manuel à mon avis. Et aucune douleur due aux premiers jours d'utilisation en ce qui me concerne. Aussi, un point très important qui entretient la batterie électrique de cet appareil: le système de charge s'éteint automatiquement à la fin de la charge! Franchement, bravo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Rasoir électrique 100 % étanche
Poppy
14/02/2013
France
La perfection !
Mon homme utilise ce rasoir/tondeuse et il est conquis !!! Le mot "perfection" était dans son vocabulaire lorsqu'il l'a utilisé pour la première fois Niveau rasage : il est très précis et donne une peau lisse. Même sur une barbe de 2 jours. Pas besoin de repasser plusieurs fois pour avoir la peau net. Il peut être utilisé à sec, avec du gel ou de la mousse. Il est très silencieux. Niveau tondeuse : C’est le gros plus de ce rasoir. Il permet de modeler la barbe. Les 6 modes de tontes donnent de nombreuses possibilités. Mon homme est devenu le paysagiste de son visage ! L’appareil est très léger, il a une bonne prise en main. Le temps de charge est rapide et le chargeur petit. Idéal pour les déplacements. Le fil a un scratch pour pouvoir s'enrouler lors du rangement. Il a une très bonne autonomie. Les têtes de rasage et de tonte sont faciles à mettre et retirer. Le rasoir à pattes est rétractable. Il est précis et permet une bonne finition. Le mode d'emploi est clair. Le nettoyage se fait facilement sous l'eau. Et il possède sa petite sacoche de voyage (qui n'est pas prévu pour la tondeuse). Dans cet appareil tout est bien conçu, tout est réfléchit. On est dans du haut de gamme. On est proche de la perfection. Le petit point négatif (il en faut un quand même) : le démontage de la tête de rasage pour le nettoyage minutieux est assez stressant et complexe. On a peur de casser ou de mal remonter. En conclusion, ce rasoir Philips est un très bel objet, idéal pour les hommes qui alternent barbe ou peau lisse. L'entretien du visage devient plus facile et plus net.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/17 Rasoir électrique 100 % étanche
fifi023
01/01/2013
France
un vrai plaisir
Après avoir longuement hésité à acheter ce tout nouveau philips je suis maintenant conquis par les performances de ce petit bijou qui certes coûte un prix exorbitant mais qui rase d'aussi près que mon rasoir manuel. La prise en main est rapide, comptez 2-3 rasages avant d'atteindre le résultat voulu. Je ne peux que le conseiller c'est vraiment un cadeau qui devrait faire plaisir ^^ Notez que quelques internautes se plaignent de ne pouvoir se raser sur secteur, ce qui pourrait poser quelques problèmes si la batterie se fatigue... Perso, j'ai fait confiance à philips, après tout le rasoir philips du grand-père fonctionne toujours... Donc réponse dans 10 ans ;)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.