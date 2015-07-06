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Shaver series 1000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S1030/04

4
| (1383) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.
Nass oder trocken, sanfte Rasur
Verwenden Sie den AquaTouch mit Rasiergel oder -schaum für eine hautschonende Rasur. Die Aquatec-Versiegelung sorgt für eine sichere und erfrischende Nassrasur. Sie können ihn auch für eine angenehme und schnelle Trockenrasur verwenden.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Zum Schutz vor Schnittverletzungen entwickelt

Nass oder trocken, sanfte Rasur

  • Hautpflegesystem

  • Selbstschärfende Klingen

  • In 3 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe

Schonende Trocken- oder erfrischende Nassrasur mit Aquatec

Wählen Sie Ihre bevorzugte Art der Rasur. Mit der AquaTec Wet & Dry-Versiegelung können Sie sich für eine schnelle und angenehme Trockenrasur entscheiden oder sich nass rasieren – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.

Selbstschärfende Präzisionsklingen für eine zuverlässige, saubere Rasur

Selbstschärfende Präzisionsklingen für eine zuverlässige, saubere Rasur

Genießen Sie sowohl nass als auch trocken eine sanfte Rasur. Das abgerundete Profil unserer selbstschärfenden Klingen gleitet sanft über Ihre Haut und schützt Sie vor Schnittverletzungen.

Scherköpfe sind in 3 Richtungen beweglich, um sich jeder Kontur anzupassen

Scherköpfe sind in 3 Richtungen beweglich, um sich jeder Kontur anzupassen

Flexible Scherköpfe mit 3 unabhängigen Bewegungen passen sich jeder Gesichtskontur an und gewährleisten engen Hautkontakt für eine schnelle und gründliche Rasur, selbst an Hals- und Kinnpartie.

Technische Daten

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4.0

von 5

1383

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

06/07/2015

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

pefect für problemhaut

Hatte mich vorher mit normalen philips Produkten Rasiert,da ich kein nass rasieren vertrage.Hat bisher immer etwas gerupft.Da habe ich diesen trocken nass rasierer entdeckt der absolute hammer.Gesicht nass machen,mit Nivea gel einschäumen rasierer kurz nass machen und problemlos mit kreisenden bewegungen jeden winkel rasieren ohne zupfen und keine Hautausschläge danach!!Sehr zu empfehlen.Das beste was ich bis jetzt auf dem markt entdeckt habe.Kaufen,Kaufen kaufen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AquaTouch AT890/26 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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01/12/2019

Deutschland

Deutschland

Hervorragende Batterie

Ich benutze diesen Rasierer seit fast zwei Jahren und bin grundsetzlich sehr zufrieden. Ich habe noch nie erlebt dass die Batterie leer war, obwohl ich den Rasierer sogar einmal 3Wochen nicht aufgeladen habe. Der Rasierer ist 100% wasserdicht und hat schon sehr viele Erschuetterungen miterleben muessen. Mittlerweile wird der Rasierer etwas "stumpf" was aber verstaendlich ist angesichts der langen Nutzung.

Vorteile

Batterie, Resistent

Nachteile

Mittlerweile etwas stumpf

Diese Bewertung wurde für AquaTouch AT890/82 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

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09/05/2017

Deutschland

Deutschland

Preis-Leistungsverhätnis, sehr gut.

Für einen nass/trocken Rasierer im mittleren Preissegment, ein voll und ganz zufriedenstellendes Gerät. Der Rasierer liegt gut in der Hans und bei sachgerechter Handhabung, erzielt er eine glatte und gründliche Rasur. Außerdem wäre noch zu bemerken, dass das Gerät sehr hautschonend arbeitet, also kein Spannen oder Brennen der Haut. Des weiteren gefällt die lange Akku-Laufzeit, ich kann mich mit einer Akku-Ladung ca. 20 mal gründlich rasieren. Fazit: Mehr kann man für diesen Preis nicht verlangen.

Diese Bewertung wurde für AquaTouch AT890/26 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Diese Bewertung wurde für AquaTouch AT890/26 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. 90 % der Kunden verspüren kein Ziehen an den Haaren – getestet in China im Jahr 2016