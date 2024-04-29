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SH30Ersatz-Scherköpfe

SH30/50

4
| (51) Bewertungen
So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu
In zwei Jahren schneiden Ihre Scherköpfe 9 Millionen Barthaare in Ihrem Gesicht. Ersetzen Sie die Scherköpfe um wieder 100 % Leistung zu erhalten.
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Tauschen Sie ihn alle 24 Monate aus, damit Ihr Rasierer wie neu bleibt

So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

  • PowerCut Schersystem

  • Passend für die S1000, S2000, S3000 series

  • Passend für die S5000 series mit runder Form

Gleichmäßige und gründliche Rasur

Gleichmäßige und gründliche Rasur

27 selbstschärfende Klingen schneiden jedes Haar gleichmäßig direkt über der Hautoberfläche und sorgen so bei jeder Rasur für ein glattes, gleichmäßiges Ergebnis. Unsere selbstschärfenden Klingen bleiben 2 Jahre lang wie neu.

Für Shaver series 1000, 2000, 3000 und 5000 mit runder Form

Für Shaver series 1000, 2000, 3000 und 5000 mit runder Form

Überprüfen Sie die Rückseite des Rasierer-Handstücks, um den richtigen Ersatzkopf zu identifizieren. Benötigen Sie Hilfe? Besuchen Sie philips.com/accessories

Leicht austauschbare Scherköpfe

Leicht austauschbare Scherköpfe

1. Öffnen Sie den Rasierer, indem Sie die Entriegelungstaste drücken; 2. Entfernen Sie die Halterung, indem Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn drehen; 3. Nehmen Sie die alten Scherköpfe heraus und setzen Sie die neuen vorsichtig ein; überprüfen Sie, ob die Köpfe genau in der Einstellung ausgerichtet sind; 4. Setzen Sie die Halterung wieder ein und sichern Sie sie, indem Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn drehen; 5. Wenn Sie den Scherkopf richtig schließen, hören Sie ihn einrasten.

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4.0

von 5

51

Bewertungen

29/04/2024

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Rasiere mich seit je her nur mit Philips

Rasiere mich seit je her nur mit Philips...........................................

Vorteile

ok

Nachteile

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21/08/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Top Produkt

Die Qualität ist hervorragend.Gutes Preis/Leistungsverhältnis.

Vorteile

Läuft immer und funktioniert tadellos.

Nachteile

keine

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16/07/2025

Deutschland

Deutschland

Ein sehr gutes und zuverlässiges Produkt.

Ich benutze diesen Rasierer bzw. diese Scherköpfe schon viele Jahre und bin sehr zufreiden,

Diese Bewertung wurde für SH30 SH30/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst

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