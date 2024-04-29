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SH30/50
S1134/00
S1141/00
S1142/00
S1142/02
S3143/00
S3143/02
S3144/00
S3145/00
S3241/12
S3242/12
PowerCut Schersystem
Passend für die S1000, S2000, S3000 series
Passend für die S5000 series mit runder Form
27 selbstschärfende Klingen schneiden jedes Haar gleichmäßig direkt über der Hautoberfläche und sorgen so bei jeder Rasur für ein glattes, gleichmäßiges Ergebnis. Unsere selbstschärfenden Klingen bleiben 2 Jahre lang wie neu.
Überprüfen Sie die Rückseite des Rasierer-Handstücks, um den richtigen Ersatzkopf zu identifizieren. Benötigen Sie Hilfe? Besuchen Sie philips.com/accessories
1. Öffnen Sie den Rasierer, indem Sie die Entriegelungstaste drücken; 2. Entfernen Sie die Halterung, indem Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn drehen; 3. Nehmen Sie die alten Scherköpfe heraus und setzen Sie die neuen vorsichtig ein; überprüfen Sie, ob die Köpfe genau in der Einstellung ausgerichtet sind; 4. Setzen Sie die Halterung wieder ein und sichern Sie sie, indem Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn drehen; 5. Wenn Sie den Scherkopf richtig schließen, hören Sie ihn einrasten.
4.0
von 5
51
Bewertungen
filippssssss
29/04/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
Rasiere mich seit je her nur mit Philips
Rasiere mich seit je her nur mit Philips...........................................
Vorteile
ok
Nachteile
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH30 SH30/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Oerli
21/08/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Top Produkt
Die Qualität ist hervorragend.Gutes Preis/Leistungsverhältnis.
Vorteile
Läuft immer und funktioniert tadellos.
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Eifler
16/07/2025
Deutschland
Ein sehr gutes und zuverlässiges Produkt.
Ich benutze diesen Rasierer bzw. diese Scherköpfe schon viele Jahre und bin sehr zufreiden,
Diese Bewertung wurde für SH30 SH30/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst
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bei entsprechenden Einrichtungen