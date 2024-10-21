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  • Schnelle, gründliche Rasur
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Shaver 1000 SeriesElektrorasierer

S1142/00

4
| (1059) Bewertungen
Schnelle, gründliche Rasur
Philips Shaver 1000 Series Electric Shaver gives you a fast, clean shave and good value. The 27 self-sharpening PowerCut Blades, and full washability make the shaver easy to use and always reliable.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

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Dieses Produkt

Shaver 1000 Series Elektrorasierer

Shaver 1000 Series
Elektrorasierer

CHF 49.90

  • SH30

    SH30
    Ersatz-Scherköpfe

    CHF 35.00

CHF 49.90

CHF 49.90

Schnelle, gründliche Rasur

  • PowerCut-Schersystem

  • 4-dimensional bewegliche Flex-Scherköpfe

  • Öffnen per Knopfdruck

Einfache, schnelle Rasur dank PowerCut-Schersystem

Einfache, schnelle Rasur dank PowerCut-Schersystem

27 selbstschärfende Klingen schneiden jedes Haar gleichmäßig direkt über der Hautoberfläche und sorgen so bei jeder Rasur für ein glattes, gleichmäßiges Ergebnis. Unsere selbstschärfenden Klingen bleiben 2 Jahre lang wie neu.

Komfortable Erfassung anliegender Haare dank 4-dimensional beweglicher Flex-Scherköpfe

Komfortable Erfassung anliegender Haare dank 4-dimensional beweglicher Flex-Scherköpfe

Die federnd gelagerten Scherköpfe bewegen sich flexibel in vier Richtungen, um einen gleichmäßigen Kontakt zur Haut zu gewährleisten, ohne dass Sie sich schneiden.

Geeignet für Kopfrasur

Geeignet für Kopfrasur

Der Rasierer wurde als vielseitige Lösung entwickelt, mit der Sie sowohl Ihr Gesicht als auch Ihren Kopf zuverlässig rasieren können

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

1059

Bewertungen

21/10/2024

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Einfache Handhabung, funktioniert einwandfrei

Zuerst war es eine Umgewöhnung ohne Stromkabel zu arbeiten, das Gerät aufzuladen, hat sich alles eingependelt, kann das Gerät nur weiter empfehlen.

Vorteile

Gute Qualität

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3002/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3002/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

03/11/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Hat alles was es braucht

Der Rasierer ist bestens geeignet für meine Bedürfnisse; ich vermisse nichts gegenüber teureren Modellen.

Vorteile

Kostengünstig, handlich, zuverlässig

Nachteile

Ein-/ Austaste ist nicht unbedingt am ergonomisch besten Platz

Diese Bewertung wurde für Shaver series 1000 S1231/41 Elektr. Trockenrasierer, Series 1000 verfasst

Diese Bewertung wurde für Shaver series 1000 S1231/41 Elektr. Trockenrasierer, Series 1000 verfasst

09/08/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Rasierer sehr für Alltagrasur und auf Reisen

Sehr gut, praktisch und kostengünstig sind auch die Ersatzmesser!0

Vorteile

Gute Rasur

Nachteile

Batterie könnte länger halten /Aufladezyklus relativ kurz

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 1000 S1131/41 Elektr. Trockenrasierer, Series 1000 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 1000 S1131/41 Elektr. Trockenrasierer, Series 1000 verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 