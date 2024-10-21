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Eingestellt

Shaver series 1000Elektr. Trockenrasierer, Series 1000

S1332/41

4
| (1059) Bewertungen
Einfache, schnelle Rasur
Der Philips Shaver Series 1000 bietet eine einfache, schnelle Rasur mit selbstschärfenden PowerCut-Klingen, ist vollständig abwaschbar und zu einem erschwinglichen Preis erhältlich.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Einfache, schnelle Rasur

  • PowerCut-Schersystem

  • Öffnen per Knopfdruck

  • Akku- und Netzbetrieb

Gleitet über die Haut für ein geschmeidiges und gleichmäßiges Ergebnis

Gleitet über die Haut für ein geschmeidiges und gleichmäßiges Ergebnis

Der Philips Rasierer für ein sauberes und angenehmes Ergebnis. Seine 27 PowerCut-Klingen schneiden jedes Haar direkt über der Hautoberfläche und sorgen so für eine glatte und gleichmäßige Rasur – und das bei jeder Verwendung. 

Öffnen per Knopfdruck für eine einfache Reinigung

Öffnen per Knopfdruck für eine einfache Reinigung

Reinigen Sie Ihren Rasierer schnell mit nur einem Tastendruck. Öffnen Sie einfach den Scherkopf und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.

Verwendung mit oder ohne Kabel

Verwendung mit oder ohne Kabel

Verwenden Sie Ihren praktischen kabellosen Rasierer, damit es beim Rasieren zu keinem Kabelsalat kommt. Oder verwenden Sie ihn mit Kabel für eine zuverlässige Rasur, wenn der Akku leer ist.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

1059

Bewertungen

21/10/2024

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Einfache Handhabung, funktioniert einwandfrei

Zuerst war es eine Umgewöhnung ohne Stromkabel zu arbeiten, das Gerät aufzuladen, hat sich alles eingependelt, kann das Gerät nur weiter empfehlen.

Vorteile

Gute Qualität

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3002/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3002/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

03/11/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Hat alles was es braucht

Der Rasierer ist bestens geeignet für meine Bedürfnisse; ich vermisse nichts gegenüber teureren Modellen.

Vorteile

Kostengünstig, handlich, zuverlässig

Nachteile

Ein-/ Austaste ist nicht unbedingt am ergonomisch besten Platz

Diese Bewertung wurde für Shaver series 1000 S1231/41 Elektr. Trockenrasierer, Series 1000 verfasst

Diese Bewertung wurde für Shaver series 1000 S1231/41 Elektr. Trockenrasierer, Series 1000 verfasst

09/08/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Rasierer sehr für Alltagrasur und auf Reisen

Sehr gut, praktisch und kostengünstig sind auch die Ersatzmesser!0

Vorteile

Gute Rasur

Nachteile

Batterie könnte länger halten /Aufladezyklus relativ kurz

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 1000 S1131/41 Elektr. Trockenrasierer, Series 1000 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 1000 S1131/41 Elektr. Trockenrasierer, Series 1000 verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 