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  • Schnelle Rasur
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Shaver 1000 SeriesElektrischer Nass- und Trockenrasierer

S1881/00

Schnelle Rasur

Der Philips Rasierer 1000 Series bietet eine schnelle, saubere Rasur und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 27 selbstschärfenden PowerCut-Klingen sind vollständig abwaschbar, können nass und trocken verwendet werden und ermöglichen eine einfache Handhabung zu einem erschwinglichen Preis.

Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Schnelle Rasur

  • PowerCut-Schersystem

  • 3D-Scherköpfe mit Konturenanpassung

  • Rostfreier Stahl aus Europa

  • Nass- oder Trockenrasur

Einfache, schnelle Rasur dank PowerCut-Schersystem

Einfache, schnelle Rasur dank PowerCut-Schersystem

27 selbstschärfende Klingen mit 3,5 Millionen Schneidebewegungen pro Minute schneiden jedes Haar gleichmäßig auf 0,046 mm über der Hautoberfläche ab – für ein glattes, gleichmäßiges Ergebnis bei jeder Rasur.

Rostfreie Klingen aus Europa

Rostfreie Klingen aus Europa

Die selbstschärfenden Klingen bestehen aus korrosionsbeständigem Stahl in chirurgischer Qualität und bleiben 2 Jahre lang wie neu.

Nass- und Trockenrasur am Waschbecken oder unter der Dusche

Nass- und Trockenrasur am Waschbecken oder unter der Dusche

Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur mit Ihrem Lieblingsrasierschaum oder -gel, auch unter der Dusche.

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 