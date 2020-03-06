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  • Einfache, schnelle Rasur
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Shaver series 3000Elektrischer Trockenrasierer

S3110/41

4.1
| (1249) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Einfache, schnelle Rasur
Der Rasierer Series 3000 ermöglicht eine einfache und schnelle Rasur mit höherem Komfort und zu einem erschwinglichen Preis. Die in 4 Richtungen beweglichen Flex-Scherköpfe in Kombination mit dem ComfortCut-Schersystem sorgen für ein angenehmes Rasurergebnis.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Präzise und verlässlich

Einfache, schnelle Rasur

  • ComfortCut-Schersystem

  • In 4 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe

  • Inklusive Nasen- und Ohrenhaartrimmer

Abgerundete Kanten bewegen sich mühelos über die Haut für eine sanfte Rasur

Abgerundete Kanten bewegen sich mühelos über die Haut für eine sanfte Rasur

Genießen Sie eine sanfte Trockenrasur. Unser ComfortCut-Schersystem mit abgerundetem Profil gleitet problemlos über die Haut und schützt sie vor Schnittverletzungen.

Die Scherköpfe sind in 4 Richtungen beweglich, um sich jeder Kontur anzupassen

Die Scherköpfe sind in 4 Richtungen beweglich, um sich jeder Kontur anzupassen

In 4 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe passen sich jeder Gesichtskontur an und sorgen für eine einfache Rasur selbst im Hals- und Kinnbereich.

Jahr für Jahr durchgehend maximale Leistung

Jahr für Jahr durchgehend maximale Leistung

Rasieren Sie sich länger mit jedem Ladevorgang. Ihr Rasierer wird dank unserem leistungsstarken und langlebigen Lithium-Ionen-Akku jahrelang nicht an Leistungsfähigkeit einbüßen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.1

von 5

1249

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

06/03/2020

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Philips Shaver forever !

Ich hatte schon immer einen Philips Shaver. Ich nahm ein Mal eine andere Marke, aber diesen Wechsel bereute ich sofort und bin dann wieder zu Philips Shaver zurückgekehrt. Ich lasse nur noch Phillips Shaver an meine Haut und sie dankt es mir. Fazit: Philips Shaver forever!

Vorteile

Philips Shaver forever!

Nachteile

Leider gibt es keine (Schutz-)Hülle mehr.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3510/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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27/11/2019

Suisse

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Verifizierter Käufer

Top Preis/Leistung

Er macht was wir erwartet: er rasiert gut! Etwas klobig, aber toller Preis und top Leistung. Ideal als Einstiegsrasierer oder für Budget-orientierte Personen.

Vorteile

Preis

Nachteile

Klobig

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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3510/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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29/07/2019

Suisse

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Einfach gut und zuverlässig

Ich verwende schon seit Jahren dieses Produkt und kann es nur weiter empfehlen.

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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 PT739/18 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 