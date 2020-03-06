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ComfortCut-Schersystem
In 4 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe
Genießen Sie eine sanfte Trockenrasur. Unser ComfortCut-Schersystem mit abgerundetem Profil gleitet problemlos über die Haut und schützt sie vor Schnittverletzungen.
In 4 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe passen sich jeder Gesichtskontur an und sorgen für eine einfache Rasur selbst im Hals- und Kinnbereich.
Rasieren Sie sich länger mit jedem Ladevorgang. Ihr Rasierer wird dank unserem leistungsstarken und langlebigen Lithium-Ionen-Akku jahrelang nicht an Leistungsfähigkeit einbüßen.
4.1
von 5
1249
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Waterpolo1s
06/03/2020
Suisse
Verifizierter Käufer
Philips Shaver forever !
Ich hatte schon immer einen Philips Shaver. Ich nahm ein Mal eine andere Marke, aber diesen Wechsel bereute ich sofort und bin dann wieder zu Philips Shaver zurückgekehrt. Ich lasse nur noch Phillips Shaver an meine Haut und sie dankt es mir. Fazit: Philips Shaver forever!
Vorteile
Philips Shaver forever!
Nachteile
Leider gibt es keine (Schutz-)Hülle mehr.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3510/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Rodgers127
27/11/2019
Suisse
Verifizierter Käufer
Top Preis/Leistung
Er macht was wir erwartet: er rasiert gut! Etwas klobig, aber toller Preis und top Leistung. Ideal als Einstiegsrasierer oder für Budget-orientierte Personen.
Vorteile
Preis
Nachteile
Klobig
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3510/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Yule
29/07/2019
Suisse
Einfach gut und zuverlässig
Ich verwende schon seit Jahren dieses Produkt und kann es nur weiter empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 PT739/18 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.