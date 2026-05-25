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5-dimensional bewegl. Flex-Scherköpfe
PowerCut-Schersystem
60 Min. Akkulaufzeit, 1 Std. Ladezeit
Der Philips Rasierer 3000 mit 5-dimensionalem Scherkopf erfasst jeden Winkel und jede Kurve von Gesicht und Hals. Der Rasierer schneidet jedes Haar direkt über der Haut ab und sorgt so für ein glattes und gleichmäßiges Ergebnis.
Der Philips Rasierer für ein sauberes und angenehmes Ergebnis. Seine 27 PowerCut-Klingen schneiden jedes Haar direkt über der Hautoberfläche und sorgen so für eine glatte und gleichmäßige Rasur – und das bei jeder Verwendung.
Ein Nass- und Trockenrasierer, der sich nach Belieben anpasst. Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur mit Ihrem Lieblingsrasierschaum oder -gel.
4.2
von 5
2047
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
Delfin 75
25/05/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Ein sehr gutes Produkt zu einem guten Preis
Sehr gute Erfahrung mit diesem Produkt gemacht. Rasiert sehr hautschonend und leise. Der Akku hält auch lange.
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-05-25
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-05-25
HPSt
16/01/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
gute Rasierer aber der Service ist nicht optimal
Er dient mir als Ersatz, da ich einen DefektenS5000 zur Reparatur gesendet habe, Leider habe ich eine Bestätigung erhalten, Ich warte seid einem Monat auf den reparierten. Reparaturauftrag Nr. 1523097 Bin mir dem Service nicht zufrieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
täglicher Begleiter!
29/11/2025
Suisse
Verifizierter Käufer
sehr gut mit Waser zu reinigen, einfach abspülen!
Dieses Produkt ist sehr langlebig und hat einen super Akku! üpoi lkjhg
Vorteile
äusserst robust
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.