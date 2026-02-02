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Dieses Produkt
Shaver series 5000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
CHF 109.00
SH30
Ersatz-Scherköpfe
CHF 35.00
CHF 109.00
CHF 109.00
ComfortTech Klingen
360-Grad-Scherköpfe für Konturen
Erweitertes Display
SmartClick-Präzisionstrimmer
Selbstschärfende ComfortTech Klingen sorgen für eine effiziente und gründliche Rasur und unterstützen gleichzeitig den Hautkomfort. Die abgerundeten Klingenkappen schützen die Haut. Die Klingen schneiden die Haare knapp über der Hautoberfläche – für ein glattes und angenehmes Ergebnis.
Die vollständig flexiblen Scherköpfe bewegen sich um 360° und folgen den Konturen deines Gesichts. So bleibt der Hautkontakt erhalten, auch an schwer erreichbaren Stellen. Für eine gründliche und komfortable Rasur.
Stecke den hautfreundlichen Präzisionstrimmer einfach auf, um deinem Look den letzten Schliff zu geben. Ideal zum Formen des Schnurrbarts und zum präzisen Trimmen der Koteletten.
4.1
von 5
453
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
huju62
02/02/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Top Rasierer ohne grossen Schnickschnack
Einfach in der Nutzung und eine gründliche Rasur. Preis & Leistung Super
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5466/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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BernhardSch
28/12/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr angenehme Rasur
Sehr angenehme sanfte und gründliche Rasur. Akku hält ca. 2 Wochen. Lediglich der Ein-/Aus-Schalter ist nicht optimal platziert, weil man ihn beim Rasieren manchmal unabsichtlich erwischt.
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5467/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
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hennmazda
16/11/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Akku Anzeige sowie die restlichen anzeigen gut
Alles bestens hatte vorher einen 3000 er , Rasur deutlich besser.
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5467/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.