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Eingestellt

Shaver series 5000Elektrischer Trockenrasierer

S5510/45

4.2
| (2967) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Gründliche, schnelle Rasur
Der Shaver Series 5000 bringt mit einem MultiPrecision-Klingensystem und vollständig abwaschbaren Scherköpfen Geschwindigkeit in Ihre Morgenroutine.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

20 % mehr Leistung*

Gründliche, schnelle Rasur

  • MultiPrecision-Klingensystem

  • In 5 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe

  • Präzisionstrimmer und Nasenhaartrimmer

Rasieren von dichtem Barthaar mit 20 % mehr Leistung

Rasieren von dichtem Barthaar mit 20 % mehr Leistung

Rasieren Sie dank Turbo+ Modus selbst dichten Bart mit 20 % mehr Leistung.

Klingen richten lange und kurze Haare auf und schneiden sie dann ab – für eine schnelle Rasur

Klingen richten lange und kurze Haare auf und schneiden sie dann ab – für eine schnelle Rasur

Rasieren Sie sich schnell und gründlich. Unser MultiPrecision-Klingensystem hebt alle Haare an und schneidet diese sowie verbleibende Stoppeln in wenigen Zügen ab.

Scherköpfe sind in 5 Richtungen beweglich für eine gründliche Rasur

Scherköpfe sind in 5 Richtungen beweglich für eine gründliche Rasur

In 5 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe gewährleisten engen Hautkontakt für eine schnelle und gründliche Rasur, selbst an Hals- und Kinnpartie.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

2967

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

12/12/2018

Suisse

Suisse

Mir gefällt das Produkt

Ist ein tolles Geschenk und optimal für mich :-)))

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5572/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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28/08/2018

Suisse

Suisse

Bester Rasierer den ich je gehabt habe

Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Rasierer. Einfache Handhabung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5550/44 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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27/12/2017

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Dieser Rasierer rasiert wirklich super gründlich !

Hatte für Jahre den Philishave HQ 8155/16 verwendet aber diese neuen Scherköpfe schneiden noch gründlicher. Auch das Gewicht hat sich verbessert und er liegt gut in der Hand.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5110/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5110/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. 20 % mehr Leistung (im Vergleich zur Verwendung ohne Turbo+-Modus)