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SteelPrecision Klingen
Power Adapt Sensor
Flexible 360-Grad-Scherköpfe
Integrierter Präzisionstrimmer
Bis zu 5 Jahre Garantie**
Mit bis zu 90.000 Schnittvorgängen pro Minute schneiden die SteelPrecision Klingen mehr Haare pro Zug für eine gründliche und effiziente Rasur. Die 45 Hochleistungsklingen sind selbstschärfend und werden in Europa hergestellt – für eine zuverlässige Schnittleistung bei jeder Rasur.
Dieser intelligente Sensor misst die Haardichte 250 Mal pro Sekunde und passt die Leistung automatisch während der Rasur an. Dadurch reagiert der Rasierer effizient auf dickere oder dichtere Bereiche, sodass du eine glatte, mühelose Rasur mit gleichbleibendem Komfort erzielst.
Die vollständig flexiblen Köpfe drehen sich um 360° und bleiben dadurch eng mit den Konturen deines Gesichts und Kopfes in Kontakt. Dies sorgt für eine gründliche Rasur mit zusätzlichem Komfort – auch an schwierigen Stellen wie Hals und Kiefer.
4.3
von 5
3606
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Peteralf
07/04/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr gute radir
Sehr gut und schnellswhr einisch zu reinigen Schnelle sufladung
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Hugybear
27/02/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Erwartungen voll erfüllt!
Gründlich und noch nie geblutet wie bei der Nassrasur.
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5889/11 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5889/11 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
WM666
08/12/2025
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr gute Ergebnisse und sehr sanft in der Anwendung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5885/25 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5885/25 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Getestet im Vergleich zu Philips Series 3000.
2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum.