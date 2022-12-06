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V-Track Präzisionsklingen
In 8 Richtungen bewegliche Scherköpfe
Reinigungsbürste und Präzisionstrimmer
Gönnen Sie sich eine gründliche Rasur. Die V-Track Precision-Klingen führen jedes Haar sanft in die optimale Position, selbst flach anliegende Haare und Haare unterschiedlicher Länge. Schneidet 30 % gründlicher in weniger Zügen und ist sanft zur Haut.
Die in 8 Richtungen beweglichen Scherköpfe passen sich jeder Kontur Ihres Gesichts und Halses an. Erfassen Sie mit jedem Zug 20 % mehr Haare für ein besonders gründliches und glattes Ergebnis.
Wählen Sie Ihre bevorzugte Art der Rasur. Mit der AquaTec Wet & Dry-Versiegelung können Sie sich für eine schnelle und angenehme Trockenrasur entscheiden oder sich nass rasieren – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.
Auszeichnungen
4.2
von 5
2361
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Andreas23
06/12/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Zweckmässiges Produkt
Macht, was ein Rasierer machen muss: Den Bart gründlich schneiden. Ist aber etwas schwer und unhandlich.
Vorteile
Effizient
Nachteile
Schwer, unhandlich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9041/12 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9041/12 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Oli1581
23/11/2021
Suisse
Herr
Ich würde in sofort wieder Kaufen. Akku hält fast 5 Jahre bis eine schwäche bemerkbar war. Ich Rasiere praktisch jeden Tag.
Vorteile
Einfach zu Reinigen. Guter Bartschnitt!!!
Nachteile
Schärköpfe sind ein wenig Teuer im Verhältnis zum Rasierer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9041/12 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9041/12 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Noegg40
31/10/2020
Suisse
grossartiges Rasierergebnis
Mit diesem Philips Shaver rasiere ich mich grundsätzlich nur nass und stelle fest, dass die Rasur sehr tief und trotzdem extrem hautschonend ist. Besser geht's fast nicht mehr!
Vorteile
Einfaches Handling, gute Akkulaufzeit (bei mir ca.8 Tage)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9161/41 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9161/41 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Schneidet bis zu 20 % mehr Haare – im Vergleich zum SensoTouch
SmartClick Gesichtsreinigungsbürste im Vergleich zur manuellen Reinigung im gleichen Zustand auf Basis der Ergebnisse aus einem externen klinischen Test mit 30 Kandidaten 3 Stunden nach der Reinigung