Ich habe von der Firma Philips das Produkt Philips Shaver series 9000 Scherköpfe SH90/70 im Rahmen eines Produkttest kostenlos erhalten. Phillips ist hier durchaus fair, da sie keinen Einfluss auf meine Bewertung genommen haben und ich hier frei meine Erfahrungen mit den Scherköpfen mitteilen kann. Dennoch kann ich nur positives berichten. Man soll die Scherköpfe ja so ca. alle 2 Jahre wechseln (siehe auch die Piktogramme auf der Verpackung zum Reset des Timers) – und das ist auch wirklich zu empfehlen, denn man merkt sofort einen deutlichen Unterschied bei der Rasur. Es fühlt sich doch gleich viel sanfter an, wenn man die neuen Scherköpfe gegen die alten ausgetauscht hat. Ich bin auch überzeugt davon, dass durch die Anordnung der 3 beweglichen Scherköpfe eine bestmögliche Anpassung an die Gesichtskonturen gegeben ist. Sie passen sich so super optimal an, dass man auch nicht auf eine ganz genaue Ausrichtung des Rasierers angewiesen ist. Ich kann dieses Produkt hier nur weiterempfehlen.