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SH90/70
Aus dem Programm genommen
Kaufen Sie stattdessen SH91
Die verbesserte Lösung macht die Wartung Ihres Philips Rasierers einfacher als je zuvor. Damit können Sie die neuen Scherköpfe in nur zwei Schritten einsetzen – somit werden eine gründliche Reinigung des Rasierers und eine optimale tägliche Rasur sichergestellt.
Die neuesten Rasierer von Philips verfügen über eine integrierte Erinnerungsfunktion in Form eines Schereinheitssymbols. Dieses Symbol leuchtet auf und zeigt an, wenn Sie die Scherköpfe ersetzen müssen.
1. Nehmen Sie den Scherkopfhalter ab. 2. Wechseln Sie die Scherköpfe aus. 3. Stecken Sie den Scherkopfhalter wieder auf. 4. Um den Rasierer zurückzusetzen, halten Sie den Ein-/Ausschalter mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.
2.8
von 5
255
Bewertungen
Artus10
01/12/2020
Suisse
Teil der Aktion
Ersatz Schärköpfe SH90/70, gute Qualität.
Es handelt sich um keine einzelne Schärblätter, sondern es wird kompletter Kopfaufsatz geliefert. Nach dem als meine erste Schärblätter etwas schlechter wurden, habe ich mich für neue entschieden. Passend ist Philips Produkttest zu Ersatzschärköpfen SH90/70 angelaufen. Nach der Bewerbung habe ich die kostenlos zum Testen erhalten. Ich versichere, dass Fa. Philips keinen Einfluss auf meine Bewertung genommen hat. Der Austausch funktioniert kinderleicht. Wie gewohnt von Philips, sehr gute Qualität. Nach dem Austausch war die Rasur sofort gründlicher und schneller erledigt. Auch die Reinigung ist unter fließendem Wasser schnell erledigt. Die Rasierer S9000 Serie schneiden problemlos auch etwas längere Harre ab. Ich bin rundum mit dem Produkt und mit dem Ergebnis zufrieden.
Vorteile
Kinderleichter Austausch, schnelle Reinigung, gute Qualität.
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Lotarius
08/07/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Rasureigenschaft
Die neuen Präzisionsklingen Pro schneiden perfekt. Man merkt den Unterschied zwischen Original und Vertrieb von anderen Herstellern. Ich kann nur Ware vom Original hersteller empfehlen.
Vorteile
Schneller Versand, einwandfreie Ware.
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Cheker
26/04/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Für mich der beste Elektrorasierer!
Rasiert hautschonend und gründlich auch in den Problemzonen.
Nachteile
Der gesamte Scherkopf sollte mit dem Gerät "fester verbunden" sein.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger