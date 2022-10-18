ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Perfektion mit jedem Zug
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Perfektion mit jedem Zug
  • Perfektion mit jedem Zug
  • Perfektion mit jedem Zug
  • Perfektion mit jedem Zug
  • Perfektion mit jedem Zug
  • Perfektion mit jedem Zug
  • Perfektion mit jedem Zug
  • Perfektion mit jedem Zug
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Perfektion mit jedem Zug
  • Perfektion mit jedem Zug
  • Perfektion mit jedem Zug
  • Perfektion mit jedem Zug
  • Perfektion mit jedem Zug
  • Perfektion mit jedem Zug
  • Perfektion mit jedem Zug

Shaver series 9000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S9521/31

4.4
| (2091) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
Perfektion mit jedem Zug
Der Shaver 9000 ist unser bisher fortschrittlichster Rasierer. Die einzigartige Technologie zur Konturenerkennung passt sich jeder Kontur Ihres Gesichts an, und das V-Track-System führt die Haare für ein besonders gründliches Ergebnis in die optimale Schneideposition.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Erfasst bis zu 20 % mehr Haare* mit jedem Zug

Perfektion mit jedem Zug

  • V-Track-Präzisionsklingensystem PRO

  • In 8 Richtungen bewegliche Scherköpfe

  • SmartClean-System Plus

  • SmartClick Bartstyler

Unser bestes Rasiersystem bei 1- bis 3-Tage-Bart

Unser bestes Rasiersystem bei 1- bis 3-Tage-Bart

Die V-Track-Präzisionsklingen PRO führen jedes Haar sanft in die optimale Position, selbst flach anliegende Haare und Haare unterschiedlicher Länge bei 1- bis 3-Tage-Bart. Schneidet 30 % gründlicher* in weniger Zügen und ist sanft zur Haut.

Köpfe bewegen sich in 8 Richtungen für ein optimales Ergebnis

Köpfe bewegen sich in 8 Richtungen für ein optimales Ergebnis

Die in 8 Richtungen beweglichen Scherköpfe passen sich jeder Kontur Ihres Gesichts und Halses an. Erfassen Sie mit jedem Zug 20 % mehr Haare für ein besonders gründliches und glattes Ergebnis.

Personalisieren Sie Ihre Rasur mit drei Einstellungen

Personalisieren Sie Ihre Rasur mit drei Einstellungen

Wählen Sie zwischen drei Modi, um Ihre Rasur individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen: Schonend – für eine sanfte, aber gründliche Rasur. Normal – für eine gründliche Rasur jeden Tag. Schnell – für eine schnellere und zeitsparende Rasur.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

2091

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

18/10/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Gut für Nassrasur

Grundsätzlich gut. Die Halterung des Scherkopfes ist etwas schwach, vor allem wenn man etwas Druck auf der Haut benötigt. Nassrasur ist hervorragend.

Vorteile

Klein, funktional und kompakt

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9721/41 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9721/41 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

04/12/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Leicht und handlich

Ich habe schon immer diese Marke gehabt aber diese Rasierer ist der beste und auch handlich Super

Vorteile

Die zwei Putz stufen

Nachteile

kein

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9711/31 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9711/31 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

01/12/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Ein sehr gutes Produkt. Vielen Dank.

Das Gerät ist jetzt ein Jahr in Betrieb und funktioniert sehr gut. Ich bin sehr zufrieden.

Vorteile

sehr gutes Gerät

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9721/41 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9721/41 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Schneidet bis zu 20 % mehr Haare – im Vergleich zum SensoTouch