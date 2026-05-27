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  • Überragende Gründlichkeit*, die lange anhält
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Limited Edition 9000 SeriesElektrorasierer aus extrastarkem Stahl (Space Grade)

S9980/54

4.4
| (2375) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Überragende Gründlichkeit*, die lange anhält
Ultimative Langlebigkeit mit selbstschärfenden Klingen aus Stahl, wie er auch in der Luft- und Raumfahrt verwendet wird. Die Klingen bleiben scharf und halten selbst widrigen Bedingungen stand. Für eine hautnahe und gründliche Rasur, selbst bei empfindlicher Haut: jeden Tag.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Überragende Gründlichkeit*, selbst bei einem 5-Tage-Bart

Überragende Gründlichkeit*, die lange anhält

  • Hautnahe Rasur

  • Präzision dank Klingen aus extrastarkem Stahl (Space Grade)

  • Pressure Guard Sensor

  • Flexible 360-Grad-Scherköpfe

  • Bis zu 5 Jahre Garantie*****

Rasiert Haare in jeder Richtung mit Klingen aus extrastarkem Stahl (Space Grade)

Rasiert Haare in jeder Richtung mit Klingen aus extrastarkem Stahl (Space Grade)

Die selbstschärfenden und leistungsstarken 360-Grad-Klingen mit Rotationstechnologie bestehen aus extrastarkem Stahl (Space Grade) und bleiben 2 Jahre lang scharf. Sie rasieren Haare in jeder Richtung und passen sich so der natürlichen Haarwuchsrichtung an.

Hautnahe Rasur dank Lift & Cut Rasiersystem

Hautnahe Rasur dank Lift & Cut Rasiersystem

Mit unserer einzigartigen patentierten Lift & Cut Rotationstechnologie wird das Haar sanft von der Wurzel angehoben und dann präzise und hautnah abgetrennt (bis zu 0,00 mm Abstand zur Haut). Die Klingen berühren deine Haut dabei nicht.

Immer der perfekte Druck mit dem Pressure Guard Sensor

Immer der perfekte Druck mit dem Pressure Guard Sensor

Der richtige Druck ist entscheidend für Glätte und Hautschutz. Moderne Sensoren im Rasierer erkennen den Druck, den du ausübst, und das innovative Lichtsignal zeigt an, wenn du zu viel oder zu wenig Druck ausübst. Für eine individuelle Rasur, die genau richtig für dich ist.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.4

von 5

2375

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

27/05/2026

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Perfektes Gerät.

In der Tat ist das der beste Rasierapparat, den ich je hatte. Die Rasur ist extrem gründlich und angenehm. Das tönt zwar wie ein Werbespot, aber ich habe weder Aktien noch sonst eine Beziehung zu Philipps. Ich bin einfach restlos überzeugt. Es lässt sich hervorragend reinigen und liegt gut in der Hand.

Vorteile

Handhabung inkl. Reinigung

Nachteile

bisher keine entdeckt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9200/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-05-26

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9200/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-05-26

18/02/2026

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Fantastisch

Einfach zu handhaben, rasiert sehr gut. Kann ich nur weiterempfehlen.

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9204/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9204/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

17/01/2026

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Super

Alles Tip Topp Sehr Hilfreich Gute Übersicht mit der App

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9208/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9208/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Im Vergleich zum Vorgängermodell der Philips 9000er Serie

  2. im Vergleich zu nicht beschichtetem Material

  3. Basierend auf Benutzern der Philips S7000er Serie und der Philips Shaving App im Jahr 2019

  4. * * Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit vs. Wasser in der Reinigungskartusche

  5. 2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum.