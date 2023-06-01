Suchbegriffe

      Überragende Gründlichkeit*, selbst bei einem 5-Tage-Bart

      • Rasiert Haare in jeder Richtung mit Klingen aus extrastarkem Stahl (Space Grade)
      • Hautnahe Rasur dank Lift & Cut Rasiersystem
      • Immer der perfekte Druck mit dem Pressure Guard Sensor
      • Passt sich mit flexiblen 360-Grad-Scherköpfen den Konturen deines Gesichts an
      • Lange Lebensdauer: Bis zu 5 Jahre Garantie*****
      Limited Edition 9000 Series Elektrorasierer aus extrastarkem Stahl (Space Grade)

      Ultimative Langlebigkeit mit selbstschärfenden Klingen aus Stahl, wie er auch in der Luft- und Raumfahrt verwendet wird. Die Klingen bleiben scharf und halten selbst widrigen Bedingungen stand. Für eine hautnahe und gründliche Rasur, selbst bei empfindlicher Haut: jeden Tag.
      Die selbstschärfenden und leistungsstarken 360-Grad-Klingen mit Rotationstechnologie bestehen aus extrastarkem Stahl (Space Grade) und bleiben 2 Jahre lang scharf. Sie rasieren Haare in jeder Richtung und passen sich so der natürlichen Haarwuchsrichtung an.

      Mit unserer einzigartigen patentierten Lift & Cut Rotationstechnologie wird das Haar sanft von der Wurzel angehoben und dann präzise und hautnah abgetrennt (bis zu 0,00 mm Abstand zur Haut). Die Klingen berühren deine Haut dabei nicht.

      Der richtige Druck ist entscheidend für Glätte und Hautschutz. Moderne Sensoren im Rasierer erkennen den Druck, den du ausübst, und das innovative Lichtsignal zeigt an, wenn du zu viel oder zu wenig Druck ausübst. Für eine individuelle Rasur, die genau richtig für dich ist.

      Dieser Philips Elektrorasierer wurde speziell für die Konturen deines Gesichts und Halses entwickelt und verfügt über vollständig flexible Scherköpfe, die sich um 360 Grad drehen: für eine gründliche und angenehme Rasur.

      Unsere Rasierer sind auf Spitzenleistungen ausgelegt und verfügen über eine 5-Jahres-Garantie , damit du ultimative Zuverlässigkeit und Leistung genießen kannst. Bei jedem Gebrauch.

      Zwischen den Scherköpfen des Rasierers und deiner Haut befindet sich eine Schutzbeschichtung. Sie besteht aus bis zu 250.000 Mikrotechnikperlen pro Quadratzentimeter, verbessert die Gleitfähigkeit auf der Haut um bis zu 30%** und minimiert somit Hautirritationen.

      Der Rasierer verfügt über eine intelligente Sensortechnologie für Gesichtshaare, mit der die Haardichte 500 Mal pro Sekunde gemessen wird. Der Power Adapt Sensor passt die Schneideleistung automatisch an und sorgt so für eine mühelose und sanfte Rasur.

      Perfektioniere deine Rasur, indem du deinen Rasierer mit der Philips Shaving App kombinierst. Sie analysiert die Entwicklung deiner Haut mit jeder Rasur, damit du deine Rasur personalisieren und deine Technik optimieren kannst – für eine Rasur, die ebenso gründlich wie hautfreundlich ist.

      Die leistungsstarke Reinigungsstation reinigt und pflegt deinen Rasierer in nur 1 Minute und sorgt so für eine optimale Leistung über einen längeren Zeitraum. Die Reinigungsstation ist 10 Mal effektiver als die Reinigung mit Wasser****. Es ist die weltweit kleinste Reinigungsstation, sodass du sie einfach verstauen und überall verwenden kannst.

      Passe deine Rasiergewohnheiten deinen Bedürfnissen an. Mit dem Nass- und Trockenrasierer kannst du dich entweder für eine angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur entscheiden – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.

      Perfektioniere deinen Look mit dem ausklappbaren Präzisionstrimmer des Rasierers. Er ist in das Rasierergehäuse integriert und eignet sich perfekt, um den Schnurrbart zu pflegen und Koteletten zu trimmen.

      Wir ersetzen 50 % unserer internen Kunststoffe durch recycelten Kunststoff und sparen so tonnenweise fabrikneuen Kunststoff in der Produktion ein. Darüber hinaus bestehen unsere Klingen aus langlebigem, extrastarkem Stahl und werden in einem Werk hergestellt, das mit 100 % erneuerbaren Energien arbeitet.

      Ändere deinen Look mit dem aufsetzbaren Bartstyler. Wähle zwischen 5 Längeneinstellungen für deine gewünschte Bartlänge – von einem perfekten 3-Tage-Bart bis hin zu einem kurzen, gleichmäßig getrimmten Bart. Die abgerundeten Spitzen und Kammaufsätze des Bartstylers beugen Hautirritationen vor.

      Lade deinen Rasierer in einer Stunde vollständig auf der Ladestation auf, die sowohl zum bequemen Aufladen dienes Geräts als auch zur Aufbewahrung entwickelt wurde.

      Auf dem ersten Philips Rasierer mit dynamischer OLED-Anzeige werden alle Rasiererfunktionen und Benachrichtigungen in einer scharfen, flüssigen Animation angezeigt. Auf der intuitiven Benutzeroberfläche findest du SkinIQ Anleitungen, Informationen zum Akkustand, Hinweise zur Reinigung und vieles mehr.

      Dieses fortschrittliche Ladesystem bietet Ihnen zwei komfortable Optionen: 60 Minuten Betriebszeit nach einer vollständigen Ladung oder eine Schnellladung für eine Rasur.

      Technische Daten

      • Zubehör

        Aufbewahrungsetui
        Transporttasche
        SmartClick
        Bartstyler
        Ladestation
        Ja
        Reinigungsstation
        • Ja
        • 1 Kartusche enthalten

      • Leistung

        Akkulaufzeit
        60 Minuten
        Batterietyp
        Li-Ionen
        Ladezeit
        • Vollständig geladen in 1 Stunde
        • Schnellladung in 5 Minuten
        Ausgeschaltet (keine Aufsätze)
        < 0,1 W

      • Design

        Ausführung
        Zeitlose Eleganz
        Farbe
        Meeresblau
        Handstück
        Ergonomischer Griff & einfache Handhabung

      • Service

        Ersatzklinge
        Alle 2 Jahre mit SH91 ersetzen
        2 + 3 Jahre Garantie*****
        Ja

      • Rasierleistung

        Konturenanpassung
        Flexible 360-Grad-Scherköpfe
        Schersystem
        • Klingen aus extrastarkem Stahl (Space Grade)
        • 2-Klingen-Schnittsystem
        SkinIQ Technologie
        • Motion Control Sensor
        • Power Adapt Sensor
        • Nano SkinGlide Beschichtung

      • Benutzerfreundlichkeit

        Anzeige
        Hochmoderne OLED-Anzeige
        Pflege
        • Kabellose Reinigungsstation
        • Öffnen per Knopfdruck
        • Vollständig abwaschbar
        Nass und trocken
        Nass und trocken einsetzbar

      • Im Vergleich zum Vorgängermodell der Philips 9000er Serie
      • * im Vergleich zu nicht beschichtetem Material
      • ** Basierend auf Benutzern der Philips S7000er Serie und der Philips Shaving App im Jahr 2019
      • * * * Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit vs. Wasser in der Reinigungskartusche
      • **** 2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum.

