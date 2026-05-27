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Hautnahe Rasur
Dual SteelPrecision Klingen
Pressure Guard Sensor
Flexible 360-Grad-Scherköpfe
Bis zu 5 Jahre Garantie******
Mit unserer einzigartigen patentierten Lift & Cut Rotationstechnologie wird das Haar sanft von der Wurzel angehoben und dann präzise und hautnah abgetrennt (bis zu 0,00 mm Abstand zur Haut). Die Klingen berühren deine Haut dabei nicht.
Philips Rotationsrasierer wurden speziell für Ihr natürliches Haarwachstum entwickelt und erfassen dank der um 360 Grad rotierenden Klingen alle Haare in jeder Richtung. Mit bis zu 150.000 Schneidvorgängen pro Minute erfassen die Dual Steel Precision Klingen mehr Haare pro Zug**.
Der richtige Druck ist entscheidend für Glätte und Hautschutz. Moderne Sensoren im Rasierer erkennen den Druck, den du ausübst, und das innovative Lichtsignal zeigt an, wenn du zu viel oder zu wenig Druck ausüben. Für eine individuelle Rasur, die genau richtig für dich ist.
4.4
von 5
2375
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Haggy
27/05/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Perfektes Gerät.
In der Tat ist das der beste Rasierapparat, den ich je hatte. Die Rasur ist extrem gründlich und angenehm. Das tönt zwar wie ein Werbespot, aber ich habe weder Aktien noch sonst eine Beziehung zu Philipps. Ich bin einfach restlos überzeugt. Es lässt sich hervorragend reinigen und liegt gut in der Hand.
Vorteile
Handhabung inkl. Reinigung
Nachteile
bisher keine entdeckt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9200/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-05-26
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9200/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-05-26
Grigu
18/02/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Fantastisch
Einfach zu handhaben, rasiert sehr gut. Kann ich nur weiterempfehlen.
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9204/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9204/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Jarabe 32
17/01/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Super
Alles Tip Topp Sehr Hilfreich Gute Übersicht mit der App
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9208/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9208/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Im Vergleich zum Vorgängermodell der Philips 9000er Serie
Im Vergleich zum Philips Rasierer Series 3000, bei einem 3-Tage-Bart
Im Vergleich zu nicht beschichtetem Material
basierend auf Benutzern der Philips Series S7000 und der Rasier-App im Jahr 2019
Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit gegenüber Wasser in der Reinigungskartusche
2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum.